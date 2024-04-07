Бизнес по франшизе в Украине: советы юриста, которые нужно знать

Многие мечтают о своем деле, впрочем, для этого нужно четко понимать, какую нишу нужно занять. И, как результат - остается немало нереализованных идей.

Если вы все же хотите открыть бизнес и не решаетесь делать это самостоятельно, есть выход – пойти под зонтик большей компании, а значит, создать бизнес по франшизе. О том, как это сделать, рассказал юрист Олег Онищенко.

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Что такое франшиза и как она работает

Франшиза – это фактически вход в уже раскрученную торговую сеть, и это может обеспечить вам поддержку в важных сферах – предоставление узнаваемости на рынке, внедрение технологий и обучение сотрудников.

Стоимость такого удовольствия – это одноразовый паушальный платеж, и его размер зависит от масштабности вашего бренда; в некоторых случаях франчайзеры могут вообще обойтись от этого взноса.

С юридической же точки зрения франчайзинг – это аренда торговой марки за определенную плату, или же роялти. Это – ежемесячный платеж за то, что вы пользуетесь франшизой.

Разработка договора франшизы – это задача франчайзера, а задача вас, как франчайзи – это проследить, чтобы ваши интересы были учтены и четко прописаны. В идеале франчайзер должен:

предоставить свою ТМ и все необходимое оборудование;

обеспечить товаром;

помочь подобрать и обучить персонал;

содействует в переговорах с арендодателями;

предоставить полный пакет инструкций по ведению бизнеса;

обеспечить информационную и консультационную поддержку.

Какие есть плюсы и минусы работы с франшизой

Главные преимущества в приобретении франшизы заключаются в том, что вам не нужно исследовать рынок, разрабатывать свою концепцию бизнеса и составлять бизнес-план. И вы можете работать с известным брендом с хорошей репутацией и экономить на рекламе.

Также работа с франшизой – это прогнозируемый доход. Впрочем, нельзя считать, что франшиза – это абсолютно выгодный и надежный бизнес.

Как и любая бизнес-модель, он имеет также свои недостатки, и среди них – обязательные ежемесячные отчисления франчайзеру и постоянный контроль на соответствие стандартам корпоративной сети. И чем популярнее бренд, тем строже становятся правила. А за несоблюдение этих стандартов даже могут списывать штрафы.

Предприниматель должен работать в четких рамках, с определенными франчайзером поставщиками, а это значит, что вы не сможете реализовать свои собственные идеи. Зато владелец в любой момент может сделать ребрендинг и расторгнуть договор, независимо от успешности вашей точки.