Бізнес за франшизою в Україні: поради юриста, які потрібно знати

Чимало людей мріють про свою справу, втім, для цього потрібно чітко розуміти, яку нішу потрібно зайняти. І, як результат – залишається чимало нереалізованих ідей.

Якщо ви все ж хочете відкрити бізнес та не наважуєтеся робити це самостійно, є вихід – піти під парасольку більшої компанії, а значить, створити бізнес за франшизою. Про те, як це зробити, розповів юрист Олег Онищенко.

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Що таке франшиза і як вона працює

Франшиза – це фактично вхід у вже розкручену торгову мережу, і це може забезпечити вам підтримку у важливих сферах – надання впізнаваності на ринку, впровадження технологій та навчання співробітників.

Вартість такого задоволення – це одноразовий паушальний платіж, і його розмір залежить від масштабності вашого бренду; в деяких випадках франчайзери можуть взагалі обійтися від цього внеску.

З юридичної ж точки зору франчайзинг – це оренда торгової марки за визначену плату, або ж роялті. Це – щомісячний платіж за те, що ви користуєтеся франшизою.

Розробка договору франшизи – це завдання франчайзера, а завдання вас, як франчайзі – це простежити, щоб ваші інтереси були враховані та чітко прописані. В ідеалі франчайзер має:

надати свою ТМ та усе необхідне обладнання;

забезпечити товаром;

допомогти підібрати та навчити персонал;

сприяє в переговорах з орендодавцями;

надати повний пакет інструкцій із ведення бізнесу;

забезпечити інформаційну та консультаційну підтримку.

Які є плюси і мінуси роботи з франшизою

Головні переваги у придбанні франшизи полягають у тому, що вам не потрібно досліджувати ринок, розробляти свою концепцію бізнесу та складати бізнес-план. Та ви можете працювати із відомим брендом із хорошою репутацією і економити на рекламі.

Також робота із франшизою – це прогнозований дохід. Втім, не можна вважати, що франшиза – це абсолютно вигідний та надійний бізнес.

Як і будь-яка бізнес-модель, він має також свої недоліки, і серед них – обов'язкові щомісячні відрахування франчайзеру і постійний контроль на відповідність стандартам корпоративної мережі. І що популярніший бренд, то суворішими стають правила. А за недотримання цих стандартів навіть можуть списувати штрафи.

Підприємець повинен працювати у чітких рамках, з визначеними франчайзером постачальниками, а це значить, що ви не зможете реалізувати свої власні ідеї. Натомість власник у будь-який момент може зробити ребрендинг і розірвати договір, незалежно від успішності вашої точки.