Если не хотите навлечь неудачу: почему нельзя передавать вещи через порог
- Передача вещей через порог может навлечь неудачу, болезни или ссоры по народным суевериям.
- Порог ассоциируется с переходом в другой мир, поэтому передачу предметов на нем считали опасной в украинских обрядах.
Передавать что-то через порог – это один из самых известных народных суеверий. Многие люди избегают этого даже в наше время, хоть часто не знают истинного происхождения этой приметы.
Так почему же считается, что через порог нельзя ничего передавать – расскажет 24 Канал.
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Почему нельзя передавать вещи через порог
- Старинные верования
В древности порог дома считался священной границей между "своим" и "чужим" миром. Считалось, что именно на пороге поселяется дух предков или домовой, который охраняет дом. Любое вмешательство в его "территорию" могло вызвать злые силы или принести несчастье.
- Психологический предел
Передача вещей через порог – это символ нарушения личного пространства. Психологически люди воспринимают границу дома как зону безопасности, и передача предметов "на границе" вызывает внутренний дискомфорт или напряжение.
Почему нельзя передавать вещи через порог / Фото Unsplash
- Плохие последствия по поверьям
По народным приметам, если передавать вещи через порог, можно:
- поссориться с этим человеком;
- навлечь болезни или неудачи;
- потерять удачу или деньги;
- нарушить гармонию в доме.
- Погребальные традиции
В украинских обрядах раньше мертвых выносили именно через порог. Поэтому он ассоциировался с прощанием, потерей, переходом в другой мир. Из-за этого даже обычная передача предметов могла считаться опасной.
Интересно! Если уже стоите на пороге – лучше сделать шаг в дом или предложить другому человеку выйти. Передавать вещи стоит уже внутри или снаружи, но не "на границе".