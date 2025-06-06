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Поради Поради по дому Якщо не хочете накликати невдачу: чому не можна передавати речі через поріг
6 червня, 22:39
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Якщо не хочете накликати невдачу: чому не можна передавати речі через поріг

Альона Захарова
Основні тези
  • Передача речей через поріг може накликати невдачу, хвороби чи сварки за народними забобонами.
  • Поріг асоціюється з переходом в інший світ, тому передачу предметів на ньому вважали небезпечною в українських обрядах.

Передавати щось через поріг – це один з найвідоміших народних забобонів. Багато людей уникають цього навіть у наш час, хоч часто не знають справжнього походження цієї прикмети.

То чому ж вважається, що через поріг не можна нічого передавати – розкаже 24 Канал.

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Чому не можна передавати речі через поріг

  1. Старовинні вірування

У давнину поріг дому вважався священною межею між "своїм" і "чужим" світом. Вважалося, що саме на порозі оселяється дух предків або домовик, який охороняє дім. Будь-яке втручання в його "територію" могло викликати злі сили або принести нещастя.

  1. Психологічна межа

Передача речей через поріг – це символ порушення особистого простору. Психологічно люди сприймають межу дому як зону безпеки, і передача предметів "на межі" викликає внутрішній дискомфорт або напругу.


Чому не можна передавати речі через поріг / Фото Unsplash

  1. Погані наслідки за повір'ями

За народними прикметами, якщо передавати речі через поріг, можна:

  • посваритися з цією людиною;
  • накликати хвороби чи невдачі;
  • втратити удачу або гроші;
  • порушити гармонію в домі.
  1. Поховальні традиції

В українських обрядах раніше мертвих виносили саме через поріг. Тому він асоціювався з прощанням, втратою, переходом в інший світ. Через це навіть звичайна передача предметів могла вважатися небезпечною.

Цікаво! Якщо вже стоїте на порозі – краще зробити крок у дім або запропонувати іншій людині вийти. Передавати речі варто вже всередині чи зовні, але не "на межі".