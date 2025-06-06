Якщо не хочете накликати невдачу: чому не можна передавати речі через поріг

Передавати щось через поріг – це один з найвідоміших народних забобонів. Багато людей уникають цього навіть у наш час, хоч часто не знають справжнього походження цієї прикмети.

То чому ж вважається, що через поріг не можна нічого передавати – розкаже 24 Канал.

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Чому не можна передавати речі через поріг

Старовинні вірування

У давнину поріг дому вважався священною межею між "своїм" і "чужим" світом. Вважалося, що саме на порозі оселяється дух предків або домовик, який охороняє дім. Будь-яке втручання в його "територію" могло викликати злі сили або принести нещастя.

Психологічна межа

Передача речей через поріг – це символ порушення особистого простору. Психологічно люди сприймають межу дому як зону безпеки, і передача предметів "на межі" викликає внутрішній дискомфорт або напругу.



Чому не можна передавати речі через поріг / Фото Unsplash

Погані наслідки за повір'ями

За народними прикметами, якщо передавати речі через поріг, можна:

посваритися з цією людиною;

накликати хвороби чи невдачі;

втратити удачу або гроші;

порушити гармонію в домі.

Поховальні традиції

В українських обрядах раніше мертвих виносили саме через поріг. Тому він асоціювався з прощанням, втратою, переходом в інший світ. Через це навіть звичайна передача предметів могла вважатися небезпечною.

Цікаво! Якщо вже стоїте на порозі – краще зробити крок у дім або запропонувати іншій людині вийти. Передавати речі варто вже всередині чи зовні, але не "на межі".