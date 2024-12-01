Что подарить на день Святого Николая: идеи подарков для детей, друзей и коллег

День Святого Николая это идеальное время для того, чтобы порадовать близких людей интересными подарками. Но что, если праздник уже приближается, а у вас все еще нет идей?

Если вы все еще не можете решить, что же подарить своим близким и знакомым на день Святого Николая, тогда это можно легко исправить, сообщает 24 Канал. Ниже вы найдете подборку самых разнообразных вариантов подарков, и по крайней мере несколько из них точно придутся вам по душе.

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Что подарить детям?

Дети ждут праздник, как никто другой. Поэтому и к выбору подарка нужно отнестись очень ответственно. Вот несколько вариантов:

Настольные игры . Это не просто яркий и интересный подарок, но и возможность впоследствии провести с детьми много качественного времени. Вы можете выбрать простую настолку, в которую можно будет играть со сверстниками, или же более сложную для проведения вечеров всей семьей.

. Это не просто яркий и интересный подарок, но и возможность впоследствии провести с детьми много качественного времени. Вы можете выбрать простую настолку, в которую можно будет играть со сверстниками, или же более сложную для проведения вечеров всей семьей. Игровые наборы . Это могут быть наборы для юных химиков, физиков, кукольные дома или наборы машинок – все, что может заинтересовать вашего ребенка.

. Это могут быть наборы для юных химиков, физиков, кукольные дома или наборы машинок – все, что может заинтересовать вашего ребенка. Конструктор . Практически все дети любят собирать различные дома, машинки и тому подобное. Главное – выбирать конструктор по возрасту, чтобы детальки не были слишком маленькими, и ребенку игрушка оказалась не слишком простой или слишком сложной.

. Практически все дети любят собирать различные дома, машинки и тому подобное. Главное – выбирать конструктор по возрасту, чтобы детальки не были слишком маленькими, и ребенку игрушка оказалась не слишком простой или слишком сложной. Энциклопедии. Книга – это замечательный подарок, но если вы дарите книгу ребенку, можно выбрать яркую энциклопедию, в которой интересные факты о мире будут сочетаться с иллюстрациями.



Подарки нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Что подарить второй половинке на Николая?

Аксессуары . Это могут быть часы, кошелек или запонки, браслет, серьги или ожерелье – главное, учтите личные предпочтения человека, которые дарите подарок и его стиль в одежде.

. Это могут быть часы, кошелек или запонки, браслет, серьги или ожерелье – главное, учтите личные предпочтения человека, которые дарите подарок и его стиль в одежде. Подарок своими руками . Что может быть лучше, чем время и усилия, вложенные в подарок? Это может быть картина, собственноручно изготовленная открытка, банка с записками или просто вкусно приготовленный ужин.

. Что может быть лучше, чем время и усилия, вложенные в подарок? Это может быть картина, собственноручно изготовленная открытка, банка с записками или просто вкусно приготовленный ужин. Сертификат . Если вы и ваша вторая половинка любите активно проводить время, вы можете приобрести сертификат на картинг, уроки верховой езды, стрельбу из лука и тому подобное.

. Если вы и ваша вторая половинка любите активно проводить время, вы можете приобрести сертификат на картинг, уроки верховой езды, стрельбу из лука и тому подобное. Поездка. Вы можете организовать совместную поездку на один или несколько дней – купите заранее билеты, забронируйте отель и познакомьте свою вторую половинку с новыми красивыми местами.

Что подарить на Николая коллегам?

Если вы знаете личные предпочтения человека не очень хорошо, но все же хотите порадовать его подарком, нужно выбрать что-то нужное и универсальное. В частности, вот несколько вариантов: