Що подарувати на день Святого Миколая: ідеї подарунків для дітей, друзів та колег

День Святого Миколая – це ідеальний час для того, щоб порадувати близьких людей цікавими подарунками. Але що, якщо свято вже наближається, а у вас все ще немає ідей?

Якщо ви все ще не можете вирішити, що ж подарувати своїм близьким і знайомим на день Святого Миколая, тоді це можна легко виправити, повідомляє 24 Канал. Нижче ви знайдете добірку найрізноманітніших варіантів подарунків, і принаймні кілька з них точно припадуть вам до душі.

Цікаво Творить дива: методи, які позбавляють застарілого нальоту на плитці

Що подарувати дітям?

Діти чекають на свято, як ніхто інший. Тож і до вибору подарунка потрібно поставитися дуже відповідально. Ось кілька варіантів:

Настільні ігри . Це не просто яскравий і цікавий подарунок, але й можливість згодом провести з дітьми багато якісного часу. Ви можете обрати просту настолку, в яку можна буде грати з однолітками, або ж складнішу для проведення вечорів усією родиною.

. Це не просто яскравий і цікавий подарунок, але й можливість згодом провести з дітьми багато якісного часу. Ви можете обрати просту настолку, в яку можна буде грати з однолітками, або ж складнішу для проведення вечорів усією родиною. Ігрові набори . Це можуть бути набори для юних хіміків, фізиків, лялькові будинки чи набори машинок – все, що може зацікавити вашу дитину.

. Це можуть бути набори для юних хіміків, фізиків, лялькові будинки чи набори машинок – все, що може зацікавити вашу дитину. Конструктор . Практично усі діти люблять збирати різні будинки, машинки тощо. Головне – обирати конструктор за віком, аби детальки не були надто малими, і дитині іграшка виявилася не надто простою чи заскладною.

. Практично усі діти люблять збирати різні будинки, машинки тощо. Головне – обирати конструктор за віком, аби детальки не були надто малими, і дитині іграшка виявилася не надто простою чи заскладною. Енциклопедії. Книга – це чудовий подарунок, але якщо ви даруєте книгу дитині, можна обрати яскраву енциклопедію, в якій цікаві факти про світ будуть поєднуватися з ілюстраціями.



Подарунки потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Що подарувати другій половинці на Миколая?

Аксесуари . Це може бути годинник, гаманець чи запонки, браслет, сережки чи намисто – головне, врахуйте особисті вподобання людини, які даруєте подарунок та її стиль у одязі.

. Це може бути годинник, гаманець чи запонки, браслет, сережки чи намисто – головне, врахуйте особисті вподобання людини, які даруєте подарунок та її стиль у одязі. Подарунок своїми руками . Що може бути краще, ніж час і зусилля, вкладені у подарунок? Це може бути картина, власноруч виготовлена листівка, банка з записками чи просто смачно приготована вечеря.

. Що може бути краще, ніж час і зусилля, вкладені у подарунок? Це може бути картина, власноруч виготовлена листівка, банка з записками чи просто смачно приготована вечеря. Сертифікат . Якщо ви та ваша друга половинка любите активно проводити час, ви можете придбати сертифікат на картинг, уроки верхової їзди, стрільбу з лука тощо.

. Якщо ви та ваша друга половинка любите активно проводити час, ви можете придбати сертифікат на картинг, уроки верхової їзди, стрільбу з лука тощо. Поїздка. Ви можете організувати спільну поїздку на один чи кілька днів – купіть заздалегідь квитки, забронюйте готель і познайомте свою другу половинку з новими красивими місцями.

Що подарувати на Миколая колегам?

Якщо ви знаєте особисті вподобання людини не дуже добре, але все ж хочете потішити її подарунком, потрібно обрати щось потрібне та універсальне. Зокрема, ось кілька варіантів: