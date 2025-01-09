Положите эту безделушку под кровать: она защитит от дурного глаза и бедности

Многие пытаются защитить свой дом с помощью оберегов и талисманов. И вы могли и не догадываться, но ими могут стать даже привычные вещи из вашего дома.

Если вы хотите защитить свой дом и уберечь дом от бедности и нищеты, нужно прежде всего обратить внимание на свою спальню, сообщает 24 Канал. Оказывается, именно там лучше всего будет разместить некоторые вещи-обереги.

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Соль

Издавна соль считалась мощным оберегом, что может защитить человека от зла, дурного глаза и бедности. Кроме того, предки верили, что вся нечисть боится соли, и поэтому ее обязательно держали в доме.

Для того, чтобы уберечься от сглаза и негатива, под кровать можно поставить блюдце с солью. А если положить продукт в полотняный мешочек, это поможет привлечь богатство и достаток в дом.



Соль помогает уберечься от беды / Фото Pexels

Мак

Освященный мак вроде бы может защитить дом от негатива, недобрых намерений чужих людей и от болезней. И для того, чтобы защититься от "дурного глаза", нужно поставить мак под кроватью, а также рассыпать его на пороге.

Нож

Для того, чтобы защититься от беды, нож предки клали под матрас. Верили также, что острое лезвие может "прорезать" нити зла. Также нож можно класть и просто под кровать. Главное – быть внимательными и осторожными, особенно в случае, если в доме есть животные или маленькие дети.

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Чеснок

Предки были убеждены, что чеснок – это один из лучших оберегов от нечисти и болезней. И для того, чтобы уберечь дом от зла, головку чеснока обычно складывали под кровать. Кстати, чеснок помогал бороться и с бессонницей – для того, чтобы он навевал хорошие сны, нужно было сложить его под подушку.

Вышивка

Эзотерики убеждены, что рукоделие имеет достаточно сильную энергетику, и если корзину с вашими поделками, вышивкой и пряжей держать под кроватью, это поможет уберечься от негативной энергетики и постороннего влияния.