Регулярная проверка и очистка морозильной камеры – это очень важный шаг к поддержанию порядка в пространстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И если вы не знаете, с чего начать, стоит прежде всего убрать эти 5 вещей!

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Таинственные предметы

В каждой морозилке где-то у стенки найдется несколько пакетов, содержимое которых определить уже просто не возможно. И если он не обозначен, или же уже лежит там очень долго, лучше всего будет отпустить его.

В целом же стоит использовать замороженные блюда и остатки в течение трех месяцев. А вот сырое мясо и овощи остаются пригодными к употреблению в течение 6 – 12 месяцев, если их правильно хранить.

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Протерминированные продукты

Конечно, выбрасывание просроченной пищи из холодильника может показаться очевидным, однако в вашей морозильной камере таких продуктов точно больше, чем вы думаете.

Для того же, чтобы выбрасывать приходилось как можно меньше, старайтесь складывать продукты так, чтобы самые старые лежали впереди – тогда вы используете их первыми, и они не успеют испортиться.



Испорченные продукты нужно выбросить / Фото Pexels

Почти пустая коробка с мороженым

Если вы приберегли последнюю порцию мороженого, лучше насладиться им как можно скорее. Проверьте, нет ли в морозильной камере забытого еще с лета фруктового льда и старых упаковок мороженого.

Формы для льда и контейнеры для льда

Формы для льда – это замечательная вещь, которая может понадобиться в любой момент, однако они также занимают очень много пространства в морозилке. Кроме того, стоит проверить и старые контейнеры для еды, которые могли спрятаться на самых низких полках.

Как только вы уберете их, будете удивлены тем, сколько свободного места появилось в морозильной камере!

Оптовые покупки

Помните, что убрать беспорядок – это не всегда означает выбросить что-то. Поэтому если у вас очень много одного продукта в морозильной камере, это может означать, что стоит начать использовать его по-другому, чтобы не допустить порчи.