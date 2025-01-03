Коридор – это первое помещение, в которое мы попадаем, как только возвращаемся домой, и поэтому его энергетика очень важна, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Именно поэтому держать в нем можно далеко не все.

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Для того, чтобы 2025 год обернулся для вас успехом и удачей, встретить его нужно с правильными намерениями. А также – избавиться от лишних вещей в доме. Эзотерики убеждают, что перед Новым годом нужно провести генеральную уборку, но и после ее начала можно еще выбросить несколько предметов, которые тянут беду в дом.

Старые вещи

Они могут нести в себе немало негативной энергетики. Особенно внимательными стоит быть, когда речь идет о тех предметах, которые у вас лично связаны с плохими воспоминаниями или событиями. И именно поэтому от них стоит избавиться в первую очередь.



Старые вещи не стоит держать в коридоре / Фото Pexels

Изношенная обувь

Если ваша обувь уже не выглядит очень хорошо, износилась на подошвах или просто уже не нравится вам, сомневаться не стоит – выбрасывайте ее сразу же. В новом году старая обувь не принесет вам удачи. Зато выбросив ее, вы освободите место для новых пар.

Разбитые предметы интерьера

Очень часто коридор становится второй кладовкой, и в шкафах у входа скрывается немало старых вещей, которые уже сломаны или требуют ремонта. Что ж, пришло время заняться этим ремонтом – или распрощаться с предметами интерьера. Кстати, это одна плохая примета – это статуэтка, от которой откололась часть.

Энергетика такого украшения может испортить вашу удачу, поэтому лучше от него избавиться как можно скорее.