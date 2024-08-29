Кроме того, он прекрасно подходит для очистки кухонных поверхностей, мытья посуды и даже дезинфекции приборов.

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Что такое кислородный порошок

Кислородный порошок состоит из перкарбоната натрия – экологичных и безопасных для человека белых округлых гранул. Они без запаха и хорошо растворяются в горячей воде.

Как пользоваться кислородным порошком

Хозяйки изначально использовали кислородный порошок только для стирки, а теперь применяют для разных целей. Чаще всего его покупают для отбеливания вещей и удаления пятен с одежды. Порошок прекрасно подходит для ручной или механической стирки в стиральной машинке.

Чтобы избавиться от сильных пятен на одежде, в стиральную машинку надо добавить 3 ложки кислородного порошка в специальный отсек.

Для ручной стирки хватит 1 – 2 ложки средства вместе со стиральным порошком. Средства надо развести в горячей воде и оставить вещи на несколько часов. После этого наряд надо постирать, как обычно.

Чтобы вывести загрязнения, кислородный порошок надо нанести на загрязненный участок и залить горячей водой. Одежду оставьте на несколько часов, а потом промойте под проточной водой и постирайте в стиральной машинке.

Кислородный порошок способен прекрасно справиться с пятнами от зеленки, йода, крови, смолы, следов травы или даже масла. А вот на белых вещах он убирает серые или желтые следы.

Важно помнить, что эффект от кислородного порошка можно получить только тогда, когда его надо развести в горячей воде. Его действие начинает активизироваться от 40°C, а загрязнения выводятся при температуре 60-95°C.

Для чего еще используют кислородный порошок

Кислородный порошок используют для мытья посуды в посудомоечной машине, для дезинфекции унитазов, детских горшков, душа, ванной или раковины.

Также кислородный порошок подходит для мытья плит и кухонных поверхностей, удаления пригоревшей пищи, мытья холодильников и микроволновки, удаления жира и мытья духовок.



Кислородный порошок помогает отмыть поверхности / Фото Pexels

Чтобы воспользоваться им, надо всего лишь развести в горячей воде, а тогда губкой или тряпкой мыть поверхности. Хозяйки утверждают, что кислородный порошок действительно способен отчистить и очистить поверхности.

Важный момент! Кислородный порошок нельзя использовать для шелковых, шерстяных или кожаных вещей. Им также нельзя мыть линолеум, лакированные, крашеные или полированные поверхности и алюминий.