Эти растения идеально растут на балконе: все соседи будут завидовать пышному цветению

На развитие растения достаточно сильно влияет его размещение, и на балконе также есть солнечные и затененные участки. Поэтому когда вы высаживаете туда цветы, нужно подобрать и место, и соответствующие виды.

Виды цветов, которые вы можете высадить на балконе, зависят прежде всего от его типа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Compo. Учитывайте, что на солнечной террасе хорошо будут цвести одни виды растений, а вот на тенистом застекленном балконе – совсем другие.

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Какие растения посадить на солнечной террасе?

Большинство террас на крыше и большинство балконов получают прямые солнечные лучи, и это делает их идеальными местами для цветов, зелени и сезонных растений в полном расцвете. Ведь именно благодаря солнцу цветы приобретают вкус, аромата и могут хорошо, обильно цвести.

Большинство растений можно выращивать в кадках, ящиках или горшках – и это делает их идеальными кандидатами для вашего балкона. Для посадки цветов лучше всего купить качественный универсальный грунт, который подходит для различных растений и уже содержит некоторую стартовую подкормку.



На балконе можно высадить немало растений / Фото Pexels

Солнцелюбивые растения желательно регулярно поливать – и делать это советуют утром или вечером, чтобы предотвратить испарение воды или перегрев растений. Когда же становится очень жарко, также стоит позаботиться о защите растений нетканым полотном, что создает тень.

Нельзя забывать также и о подкормке растений удобрениями, богатыми питательными веществами – только так вы сделаете растения устойчивыми к болезням и вредителям и ускорите их рост.

Вот основные растения, что идеально будут расти на солнечных балконах:

Балконные цветы : петуния, пеларгония, ладан, бакопа, бостонская маргаритка.

: петуния, пеларгония, ладан, бакопа, бостонская маргаритка. Сезонные растения : вереск обыкновенный, гациния, череда, анютины глазки, зимние астры.

: вереск обыкновенный, гациния, череда, анютины глазки, зимние астры. Травы : лаванда, орегано, розмарин, шалфей и тимьян.

: лаванда, орегано, розмарин, шалфей и тимьян. Душистые растения – ананасовый шалфей, синий гигантский иссоп, космея шоколадная, ночница, вербена лимонная.

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Растения для тенистых мест

Не каждый балкон выходит на солнце – и в больших городах есть немало дворов, на которые попадает совсем немного солнечных лучей, или же там есть только непрямой свет. Но это вовсе не значит, что вы не можете выращивать там ни одного растения. В частности, есть немало цветов с декоративными листьями, которым больше нравится тень.

Вот что посадить на тенистом балконе: