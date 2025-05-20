Ці рослини ідеально ростуть на балконі: усі сусіди заздритимуть пишному цвітінню

На розвиток рослини досить сильно впливає її розміщення, і на балконі також є сонячні та затінені ділянки. Тож коли ви висаджуєте туди квіти, потрібно підібрати і місце, і відповідні види.

Види квітів, які ви можете висадити на балконі, залежать передусім від його типу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Compo. Зважайте, що на сонячній терасі добре цвістимуть одні види рослин, а ось на тінистому заскленому балконі – зовсім інші.

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Які рослини посадити на сонячній терасі?

Більшість терас на даху та більшість балконів отримують прямі сонячні промені, і це робить їх ідеальними місцями для квітів, зелені та сезонних рослин у повному розквіті. Адже саме завдяки сонцю квіти набувають смаку, аромату та можуть добре, рясно цвісти.

Більшість рослин можна вирощувати у діжках, ящиках чи горщиках – і це робить їх ідеальними кандидатами для вашого балкона. Для посадки квітів краще за все купити якісний універсальний ґрунт, який підходить для різних рослин і вже містить деяку стартову підгодівлю.



На балконі можна висадити чимало рослин / Фото Pexels

Сонцелюбні рослини бажано регулярно поливати – і робити це радять вранці чи ввечері, аби запобігти випаровуванню води чи перегріванню рослин. Коли ж стає дуже спекотно, також варто подбати про захист рослин нетканим полотном, що створює тінь.

Не можна забувати також і про підживлення рослин добривами, багатими на поживні речовини – тільки так ви зробите рослини стійкішими до хвороб та шкідників і пришвидшите їхній ріст.

Ось основні рослини, що ідеально ростимуть на сонячних балконах:

Балконні квіти : петунія, пеларгонія, ладан, бакопа, бостонська маргаритка.

: петунія, пеларгонія, ладан, бакопа, бостонська маргаритка. Сезонні рослини : верес звичайний, гацинія, череда, братки, зимові айстри.

: верес звичайний, гацинія, череда, братки, зимові айстри. Трави : лаванда, орегано, розмарин, шавлія та чебрець.

: лаванда, орегано, розмарин, шавлія та чебрець. Запашні рослини – ананасова шавлія, синій гігантський ісоп, космея шоколадна, нічниця, вербена лимонна.

До речі, знайти насіння різних квітів за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Рослини для тінистих місць

Не кожен балкон виходить на сонце – і у великих містах є чимало дворів, на які потрапляє зовсім небагато сонячних променів, або ж там є тільки непряме світло. Та це зовсім не значить, що ви не можете вирощувати там жодної рослини. Зокрема, є чимало квітів з декоративним листям, яким більше до вподоби тінь.

Ось що посадити на тінистому балконі: