Для правильного підживлення перцю варто знати кілька основних порад, щоб урожай точно вас потішив, пише 24 Канал.

Читайте також Найпростіша підгодівля перцю, яка подвоїть врожай: овочі виростуть великими

Чим треба підживити перець в домашніх умовах

Чудовим добривом для перцю є настій з кропиви. Потрібно зібрати 1 кілограм кропиви й залити 8 літрами води. Цей настій треба залишити для бродіння на кілька днів, а після завершення цього терміну, одну частину треба розвести в 10 літрах води й поливати цим розчином розсаду.

До речі, знайти добрива для перцю за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Також добре впливає на ріст перцю позакореневе підживлення. У відрі води треба розвести 20 грамів сечовини й потім обприскати цим розчином листя розсади.



Перець треба обов'язково підживлювати / Фото Pexels

Вже після перших сходів підживлення для перцю треба змінити. Найкраще впливає на формування плодів йод та дріжджі, які треба розвести у воді. Цей розчин чудово підвищує імунітет рослини й не дозволяє розвинутися грибковій інфекції.

До слова! Для того, щоб помідори дали хороший урожай, їх треба правильно підливати. Як часто поливати томати – читайте в нашому матеріалі.

Молоді перчики підживлюють рідиною, в якій на 1 літр води має йти 1 – 2 краплі йоду. Також є інший рецепт розчину. Він полягає в тому, щоб до 3 літрів води додати 100 грамів дріжджів та 125 грамів цукру. Розчин треба залишити на кілька годин для того, щоб він перебродив, а далі розводять з розрахунку 20 мілілітрів на 1 літр води.