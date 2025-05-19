Помідори люблять рости на сонячній та теплій ділянці, пише 24 Канал. Для гарного росту їм потрібна помірна волога. Тут треба розуміти, що поганою є нестача та надлишок води. Якщо підливати помідори правильно, то це призведе до гарного врожаю. А от занадто рясне поливання може знищити рослини.

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Як часто треба підливати помідори

Перед поливанням помідорів, треба звертати увагу на погодні умови та вологість. Якщо буде посуха, то підливати томати треба, щоб вони не виросли дрібними, але якщо будуть спостерігатися дощі, то цього робити необов’язково.

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Загалом дачники радять підливати томати раз на тиждень. Під кожен кущ потрібно десь 2 – 3 літри води, а під час цвітіння буде достатньо 1 літра. У період сильної спеки овочі треба підливати двічі на тиждень. Якщо ж буде посуха, то можна збільшити полив до 3 – 4 разів.



Помідори треба підливати в міру / Фото Pexels

Не рекомендують підливати помідори одразу після висадження розсади в ґрунт. Вже коли вони трохи прийдуться, тоді можна здійснювати полив і лише у вранішню пору, а потім розпушувати ґрунт.

До речі, раніше ми розповідали, чим ще можна підживити помідори, аби отримати щедрий врожай.

Коли помідори почнуть дозрівати, то не варто сильно інтенсивно поливати, все потрібно робити в міру. У період збирання урожаю помідори не можна підливати, щоб не нашкодити плодам.

Для поливу краще використовувати дощову чи відстояну воду, яка буде мати таку ж температуру, як грядка.