Помидоры любят расти на солнечном и теплом участке, пишет 24 Канал. Для хорошего роста им нужна умеренная влага. Здесь надо понимать, что плохой является недостаток и избыток воды. Если подливать помидоры правильно, то это приведет к хорошему урожаю. А вот слишком обильный полив может уничтожить растения.

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Как часто надо подливать помидоры

Перед поливом помидоров, надо обращать внимание на погодные условия и влажность. Если будет засуха, то подливать томаты надо, чтобы они не выросли мелкими, но если будут наблюдаться дожди, то этого делать необязательно.

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В общем дачники советуют подливать томаты раз в неделю. Под каждый куст нужно где-то 2 – 3 литра воды, а во время цветения будет достаточно 1 литра. В период сильной жары овощи надо подливать дважды в неделю. Если же будет засуха, то можно увеличить полив до 3 – 4 раз.



Помидоры надо подливать в меру / Фото Pexels

Не рекомендуют подливать помидоры сразу после высадки рассады в грунт. Уже когда они немного придутся, тогда можно осуществлять полив и только в утреннее время, а затем рыхлить почву.

Кстати, ранее мы рассказывали, чем еще можно подкормить помидоры, чтобы получить щедрый урожай.

Когда помидоры начнут созревать, то не стоит сильно интенсивно поливать, все нужно делать в меру. В период уборки урожая помидоры нельзя подливать, чтобы не навредить плодам.

Для полива лучше использовать дождевую или отстоянную воду, которая будет иметь такую же температуру, как грядка.