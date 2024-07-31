Это надо запомнить: что посадить после картофеля в следующем году

Дачники постоянно подчеркивают, что культуры на огороде надо менять, чтобы сохранить плодородие почвы и улучшить ее структуру.

После того, как вы соберете урожай картофеля осенью, важно на том же месте посадить другую культуру. Переживать над тем, что же именно надо посадить не стоит, сколько есть немало вариантов, которые идеально подойдут для посадки после картофеля.

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Что посадить после картофеля

Бобовые культуры: соя, горох, фасоль. Эти культуры обогатят почву азотом, улучшат ее структуру и плодородие.

Крестоцветные овощи: репа, редис. Они способствуют восстановлению почвы и хорошо растут после картофеля.

Тыквенные культуры: патиссоны, тыквы, кабачки. После картофеля эти овощи дают хороший урожай.

Что нельзя сажать после картофеля

В следующем году на том же месте, что рос картофель нельзя сажать некоторые овощи, поскольку они будут уязвимы к заболеваниям и вредителям.

Помидоры, баклажаны и перцы – заразятся фитофторозом и станут подвержены атаке колорадских жуков.

Клубника и земляника – могут быть поражены медведкой или проволочником.

Отдых грядки после картофеля

Чтобы восстановить почву после выращивания картофеля стоит посадить сидераты или провести чередование культур.

Посадка сидератов

Еще до зимних заморозков посейте такие злаковые культуры, как рожь и овес, которые к весне обогатят почву.

Чередование культур

Посадите культуры, которые не будут истощать почву и способствовать ее восстановлению. Обогатить почву полезными микроэлементами сможет посадка зелени (салат, шпинат) и трав (петрушка, базилик, тимьян).

Если правильно чередовать культуры и использовать сидераты, то сможете поддерживать плодородие почвы и иметь богатый урожай ежегодно.