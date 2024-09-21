Какие цветы посадить под зиму: они морозостойкие и зацветут весной

Осень –это еще совсем не время отдыха для огородников. И даже в ноябре можно высаживать некоторые цветы, главное –про запас заготовить семена.

Опытные цветоводы знают, что посадка цветов не заканчивается летом и даже сентябрем. Если вы хотите, чтобы растения расцвели с первым теплом, тогда можно посадить их в ноябре, пишет Good Harvest.

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Для чего сажать цветы под зиму

Этот способ – простой и уже годами проверенный. И высаживают растения в холодную погоду для того, чтобы достичь целого ряда преимуществ. В частности:

Экономия времени весной. Когда наступает долгожданное тепло, увеличивается и количество дел, которые нужно выполнить в саду и на огороде. Вы можете избавить себя от большого количества забот, если засеете семена еще в ноябре.

Стратификация семян. Некоторые виды цветов требуют стратификации перед посадкой – то есть закаливания в холодильнике. Осенний посев позволяет достичь того же результата естественным путем.

Не нужно выращивать рассаду. Выращивание рассады и уход за ней – это трудоемкий процесс, который отнимает много времени. И если не придется выращивать так цветы, вы освободите подоконник для других растений, которые являются более теплолюбивыми.

Раннее цветение цветов. Когда вы сажаете растения под зиму, они порадуют вас цветением примерно на две недели раньше.



Некоторые цветы нужно сажать под зиму / Фото Pexels

Как сажать цветы под зиму?

Для зимнего посева нужно придерживаться некоторых общих правил. Участок нужно приготовить заранее и подкормить его, подготовить лунки или борозды. Мульчу или почву для засыпки посевов также нужно подготовить заранее, чтобы она была сухой и рыхлой.

Замачивать семена перед посадкой не нужно, и грядки поливать также не стоит. Лучше высадить семена позже, чем раньше – сажайте только тогда, когда погода станет стабильно холодной и будет приближаться к нулю. Количество семян для посева нужно увеличить на 25 – 50%.

Какие цветы сажать под зиму?

Для осеннего позднего посева подходят и однолетние, и многолетние цветы. Кстати, двухлетние растения, если посадить их под зиму, скорее всего, порадуют вас цветением уже следующей весной. Обратите внимание на такие цветы: