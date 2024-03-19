Земля трудно удерживает одну и ту же культуру несколько лет подряд, поэтому обязательно надо обращать внимание на то, где именно были посажены овощи, чтобы постоянно менять посадку, пишут Porady 24.

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Именно поэтому советуем узнать, какие же культуры будут хорошо расти после помидоров и дадут хороший урожай.



Какие овощи и зелень можно сажать после помидоров / Фото Pexels

Что можно сажать после помидоров

Корнеплоды – морковь, свекла, редис, корневой сельдерей;

Овощи – кабачки, капуста, бобовые, огурцы и патиссоны;

Зелень – петрушка, укроп, лук, чеснок, салат;

Бобовые – бобы, горох, соя; фасоль.

Зелень пополняет землю азотом, которую забрали помидоры. Корнеплоды потребляют полезные вещества из более глубоких слоев почвы, поэтому хорошо растут на грядках и дают хороший урожай.

Неприхотливыми к составу почвы являются бобовые. Эти культуры обогащают почву азотом и придают ей полезных веществ. Лук и чеснок хорошо оздоравливают почву и всегда дают обильный урожай, если их посадить на месте, где раньше росли помидоры.

Но запомните, что томаты окисляют почву, поэтому после них не стоит сажать картофель и перец.