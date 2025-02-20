Сажать рассаду в феврале – это довольно распространенная практика, но к этому нужно подходить с умом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vse Roste. Учитывайте, что далеко не всем культурам хватает короткого зимнего дня, и далеко не всем овощам этот месяц подходит для высева.

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Как рассчитать время посадки рассады?

Как правило, каждый огородник высчитывает время посадки в соответствии со своим опытом, но дату посева можно также определить по целому ряду факторов:

местный климат;

вегетационный период;

срок прорастания высаженных семян;

необходимость проводить пикировку;

потребность в получении позднего или раннего урожая.

И перед тем, как сажать рассаду, нужно также определить дату высадки рассады в открытый грунт или теплицу, учитывая температуру воздуха.

Что сажать на рассаду в феврале?

Уже в первой половине месяца можно высаживать некоторые культуры, в частности перец, баклажаны и спаржу. С середины февраля начинается высадка капусты, сельдерея и лука-порея. В конце месяца можно начинать сажать листовую капусту, кабачки, огурцы, томаты и различные виды лука.

Перец

Рассада перца обычно набирает силы и готова к пересадке в открытый грунт примерно за 2,5 месяца после посадки, а срок прорастания семян составляет две недели. Высаживают семена в посевной грунт на глубину в пол сантиметра, при этом температура должна быть примерно 26 градусов по Цельсию.

Баклажаны

Период прорастания семян и полная готовность к пересадке у баклажанов практически такая же, как и у перцев. Впрочем, этот срок можно и увеличить, если сделать пикировку. Семена нужно сажать в почву на глубину в 1 сантиметр, а емкости с рассадой должны стоять при температуре по крайней мере в 26 градусов.



Баклажаны можно сажать в феврале / Фото Pexels

Огурцы

Семена огурцов нужно высаживать в почву, температура которой уже не ниже, чем 15 градусов, а температура воздуха должна превышать 20 градусов. Выращивать огурцы для открытого грунта в феврале нужно для раннеспелых сортов, устойчивых к низким температурам.

Помидоры

Февраль также подходит для посадки скороспелых томатов. Организовывать дополнительное освещение для них не нужно, а период прорастания длится примерно неделю, и уже через несколько месяцев рассаду можно переносить в грунт.

Сажать семена нужно на глубину, не более 1 сантиметра, а наружная температура не должна опускаться ниже 25 градусов.