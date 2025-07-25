Гортензии обычно являются центром любой композиции в саду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simpe. Но в то же время есть несколько растений, которые прекрасно играют вспомогательную роль для этих растений – и помогут им цвести даже пышнее.

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Астильба

Если вы ищете небольших текстурных контрастов, тогда сочетание остролистных астильб с круглыми и пышными гортензиями прекрасно впишется в ваш сад. Астильбы, как и кусты гортензий, любят тенистые места и могут быть в оттенках, которые прекрасно сочетаются между собой.

Лилейники

Эти цветы известны своими яркими цветами – красным, оранжевым, фиолетовым, розовым и желтым, и поэтому они могут создать идеальный и приятный контраст к оттенкам гортензий. Лилейники требуют такого же ухода, как и гортензии, а это значит, что они прекрасно уживутся вместе.

Кроме того, два растения имеют одинаковое время цветения.

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Морозник

Когда вы выбираете растений-компаньонов для гортензии, можно обратить внимание и на те растения, имеющие другое время цветения – ведь это поможет вам сделать участок интересным в течение долгого времени в сезоне.

Например, морозник цветет раньше гортензии, и может обеспечить длительное цветение, что продлится до конца сезона самих гортензий.

Эхинацея

Эти цветы известны не только своими высокими яркими цветами и неприхотливостью, но и способностью привлекать опылителей. Кроме того, цветения прекрасно сочетается с пышными цветами гортензии.

Эти солнцелюбивые многолетники прекрасно впишутся в любой сад и будут радовать глаз в течение всего сезона.



Эхинацеи прекрасно растут возле гортензий / Фото Pexels

Папоротник

Заросли папоротника не только создают текстуру, но и имеют одинаковые с гортензией требования к освещению, поэтому их можно сажать рядом. И гортензии, и папоротник любят тень. Эти многолетние растения быстро разрастаются и могут заполнить значительную часть пространства.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, чем нужно полить гортензиии, чтобы они пышно цвели даже в жару.

Гейхера

Если вы ищете растение с интересными красочными листьями, что может подчеркнуть цветение гортензии, тогда гейхера – это идеальный выбор. Также эти два растения имеют одинаковые требования к освещению – частичная тень. Почву под гейхерами нужно поддерживать влажным.

Хосты

Эти неприхотливые растения прекрасно растут в тени, и многие садоводы советуют сажать их рядом с гортензиями. Кроме того, сами хосты также могут цвести маленькими лавандовыми цветами.