Малина – это достаточно прихотливый куст, который требует от садоводов немало ухода: нужно обеспечить правильный уровень влаги и полив, освещенность, питательность почвы и, конечно же, соседство, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket.

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Что посадить возле малины?

Правильное соседство не только не будет вредить малине, но и может принести немало пользы. В частности, специалисты убеждены, что так вы можете не только сдержать ее нежелательное расползание, но и помочь в борьбе с вредителями и инфекциями.

Вот что посадить возле малины:

Календула, майоран, базилик, чеснок и другие пряные травы . Все культуры, имеющие специфический аромат, могут оказаться полезными в отпугивании насекомых. Это связано с тем, что они выделяют особые вещества, что способны скрыть приятный аромат малины.

. Все культуры, имеющие специфический аромат, могут оказаться полезными в отпугивании насекомых. Это связано с тем, что они выделяют особые вещества, что способны скрыть приятный аромат малины. Крапива . Если высадить в междурядьях крапиву, можно существенно уменьшить количество насекомых, что будут нападать на вкусные ягоды. Но у такого соседства есть и очевидный недостаток – садоводам добраться до ягод будет также непросто.

. Если высадить в междурядьях крапиву, можно существенно уменьшить количество насекомых, что будут нападать на вкусные ягоды. Но у такого соседства есть и очевидный недостаток – садоводам добраться до ягод будет также непросто. Красная бузина . Это растение имеет характерный аромат, что может отталкивать различных вредителей от малины.

. Это растение имеет характерный аромат, что может отталкивать различных вредителей от малины. Яблоня – она не только не конкурирует с малиной, но и приносит пользу кустам, защищая посадку от серой гнили. А вот малина предотвращает развитие парши на дереве, так что это взаимовыгодное соседство.

– она не только не конкурирует с малиной, но и приносит пользу кустам, защищая посадку от серой гнили. А вот малина предотвращает развитие парши на дереве, так что это взаимовыгодное соседство. Укроп . Это растение можно смело сажать в междурядьях, ведь он не только полезен сам по себе, но и может привлечь немало насекомых-опылителей к малине.

. Это растение можно смело сажать в междурядьях, ведь он не только полезен сам по себе, но и может привлечь немало насекомых-опылителей к малине. Смородина, рябина, слива, груша и жимолость. Эти растения не имеют негативного влияния на малину и будут прекрасно расти рядом.

Если вы ищете какие-то декоративные культуры, что можно посадить возле малины, опытные садоводы советуют обратить внимание на барбарис, розы и можжевельник. Впрочем, важно помнить и о том, что малина – это то растение, что имеет достаточно высокие требования к питательности почвы, на которой растет. Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить малину, чтобы получить лучший урожай.



Возле малины можно посадить немало растений / Фото Pexels

Поэтому можно высадить рядом овес – он может обеспечить увеличение количества азота в почве, а также подавляет и разрастание малины, и появление сорняков, способствует аэрации и разрыхлению земли.