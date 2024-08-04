Чеснок или лук способны сильно истощить почву, поэтому после них на следующий год лучше сажать другие культуры.

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В начале июля грядки уже начинают пустовать, потому что овощи дают урожай, поэтому все плоды активно собирают. Это касается и лука или чеснока. В августе еще вполне возможно посадить раннеспелые овощи, которые уродят до середины осени.

Огурцы

На грядке после лука и чеснока можно посадить огурцы. Хрустящие овощи уже взойдут к концу августа, а плоды дадут в сентябре или октябре.

Редис

Поспешите в начале августа высадить редис, поздняя посадка приведет к тому, что они будут выпускать стрелки.

Зелень

Если посадите сейчас укроп, петрушку, салат, рукколу или шпинат, то к зиме будете иметь свежую зелень под рукой.



После лука и чеснока можно посадить зелень / Фото Pexels

Горох и пекинская капуста

После чеснока смело сажайте на грядке лук и чеснок, чтобы получить хороший урожай. Запомните, что севооборот играет важную роль в обеспечении урожая. Поэтому после чеснока и лука можете сажать картофель, капусту, кабачки, тыкву, клубнику, болгарский перец и помидоры. Не стоит после лука сажать свеклу и морковь.