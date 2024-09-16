Кроме того, один и тот же овощ, культивируемый на одном месте из года в год, будет вытягивать из почвы одни и те же вещества, в результате чего его урожайность снизится, пишут Porady 24.

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Максимально картофель может быть посажен на одном участке 2 года подряд, на 3 год место надо обязательно сменить. Для того, чтобы урожай был богатым, советуем узнать, что именно можно посадить после картофель. Список культур достаточно большой, поэтому вы точно будете иметь что посадить на том участке, где раньше рос картофель.

Что сажать после картофеля на огороде

После картофеля на грядках можно сажать огурцы, томаты, шпинат, морковь, редис, базилик и разнообразную зелень. Также на участке после картофеля будет хорошо расти свекла, поскольку эти овощи не конкурируют между собой за питательные вещества.

Огородники говорят, что после картофеля хорошо сажать лук, поскольку он даст щедрый урожай и улучшит структуру почвы.

Бобовые культуры хорошо удобряют почву микроэлементами, поэтому после картофеля можно сажать горох и фасоль.



После картофеля можно сажать много разных овощей / Фото Pexels

Злаковые культуры сажают в качестве сидератов. К самым популярным относится овес и рожь, которые надо высеять перед зимними заморозками. Уже к весне они обогатят участок питательными компонентами и убьют патогенные грибки.

Обратите внимание, что кусты картофеля подавляют рост сорняков на участке, но вместе с тем вытягивают из почвы много фосфора и азота, поэтому перед посадкой других овощей, участок надо обработать соответствующими удобрениями.

Что нельзя сажать после картофеля

Не совсем удачной будет посадка после картофеля баклажанов, перца и чеснока, которые могут забрать на себя все болезни из почвы. Недостаточно питательной почва будет для капусты и сладкого перца. Также не стоит после картофеля осуществлять посадку земляники или клубники.