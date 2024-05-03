Жесткие полотенца снова станут мягкими: есть один действенный метод

После многократных стирок мягкие полотенца становятся жесткими. Вернуть им прежнее состояние можно благодаря одной жидкости, которая есть на кухне у каждой хозяйки. Название ее может несколько пугать, однако переживать не стоит.

Если отбросить все смягчающие и прибегнуть к бытовому средству, то мощной жидкостью, которая уберет жесткость на полотенцах является уксус.

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Он не только способен удалить жир с фритюрницы, но и отчистить до блеска окна. Затем тем этот чудодейственный ингредиент сделает полотенца мягкими. О запахе после стирки можете не переживать – его не будет.

Чтобы полотенца стали мягкими, избегайте использования ополаскивателей. Вместо них воспользуйтесь уксусом. На горячий цикл стирки понадобится всего лишь несколько колпачков жидкости.

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Уксус способен смягчить полотенца / Фото Pexels

Кроме того, что во время стирки уксус расщепляет жиры, он также способен вывести пятна, если они есть на полотенцах или любом другом наряде. Но не стоит добавлять уксус во время каждой стирки. Достаточно прибегать к такому методу раз в 6 недель.

Эксперты говорят, что если вы замечаете, что ваши полотенца после стирки не совсем свежие и не очень хорошо пахнут, это может означать, что вы перегружаете барабан одеждой. Попробуйте бросать вещей наполовину меньше. А для того, чтобы полотенца после стирки хорошо пахли – повесьте их сушиться на свежий воздух.