Сначала вам нужно выбрать подходящее место для посадки. Огурцы любят места, на которые попадает много солнечного света. Для хорошего роста важен выбор плодородной и хорошо дренированной почвы.

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Перед посадкой огородники советуют подготовить участок. Почву надо хорошо прополоть и внести органические удобрения. Для улучшения дренажа внесите немного песка.

Чтобы получить ранний урожай огурцов – выбирайте раннеспелые сорта, которые созревают уже через 50 – 60 дней после посадки.



Ранний сорт огурцов всходит уже через 50 дней / Фото Unsplash

Как и любые другие овощи, огурцы нуждаются в поливе. Овощи любят влажную почву, поэтому подливайте их регулярно. Особенно важно это делать в период цветения и плодоношения. Впрочем будьте осмотрительными, поскольку чрезмерное количество воды может привести к гниению корней.

Также важно подкармливать овощи. Для роста и развития огурцы нуждаются в питательных веществах. Дачники советуют применять органические или минеральные удобрения.

А вот для того, чтобы стимулировать рост и развитие растения, стоит проводить обрезку боковых побегов и лишних листьев. Если же заметите на листьях огурцов пожелтение или деформирование – проведите обработку против болезней и вредителей.