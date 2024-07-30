Традиционно розы цветут в последний раз в августе, а уже к концу лета кусты увядают. Чтобы этого не произошло, примените некоторые советы.

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По словам экспертов, важно вовремя обрезать отцветшие и больные соцветия. Таким образом цветок не потеряет силы на рост лишних побегов. Если же у вас сорт с одиночными крупными цветками, то удалять надо весь засохший стебель.

В многоцветковых кустах стоит срезать каждый отдельный цветок. Благодаря тому, что вы удалите старые побеги, сможете освободить место для новых.

Также розарий надо активно поливать и обеспечивать доступ к солнцу. Чем больше будет солнечного света падать на цветы, а кусты будут влажными, тем дольше будут цвести кусты. Не забывайте бороться с вредителями. Любые признаки заболевания на стеблях или листьях надо убрать инсектицидами.



Лучшие советы для продолжения цветения роз / Фото Pexels

Чем подкормить розы для долгого цветения

Попробуйте в течение августа подкормить розы 2 – 3 раза и они будут цвести гораздо дольше. В последний месяц лета цветам нужен кальций, цинк и азот. Подойдут также многокомпонентные минеральные комплексы для роз. Кроме того, подкормки можно приготовить самостоятельно.

Для этого возьмите 20 граммов дрожжей, добавьте 2 ложки сахара в 10 литров воды. Другой рецепт состоит из 1 стакана древесной золы и 15 литров воды. Под каждый куст нужно вливать 1 литр раствора. В начале осени участок с розами стоит замульчировать опилками или соломой.