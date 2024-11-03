Что бросить в стиральную машину для запаха: результат способен удивить

После стирки стиральная машинка может иметь несколько не совсем приятный запах. В таком случае лучше прибегнуть к простому, но действенному лайфхаку, который придаст технике приятный аромат и даже дополнительно очистит барабан.

Быстрым и простым лайфхаком поделилась эксперт по уборке, передает 24 Канал со ссылкой на Express. По словам блогера Керри Стедман, чтобы удалить запах из стиральной машины понадобятся всего лишь два копеечных средства.

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Как избавиться от плохого запаха из стиральной машины

Очистить стиральную машинку можно быстро и просто. Для этого понадобится лимон и зубная паста. Эти ингредиенты надо бросить в стиральную машину, чтобы избавиться от плохого запаха и добавить ей блеска. На одну половину лимона нужно нанести зубную пасту и на другую половинку также. Тогда бросьте две частицы в барабан и запустите 30-минутный цикл.

Бросать лимоны с зубной пастой можно исключительно в пустую стиральную машинку, без каких-либо вещей. Зубная паста имеет абразивные свойства, поэтому помогает удалить плесень, а кислота в соке лимона наделена естественным антибактериальным действием и прекрасно справляется с грязью и бактериями.

Лайфхак с лимоном и зубной пастой: смотрите видео

Если же у вас нет лимонов, то от плохого запаха можно избавиться благодаря лимонной кислоте. Ее надо засыпать в барабан и запустить режим полоскания после стирки. Метод помогает придать стиральной машинке лучшего запаха.

Также плохой запах из стиральной машинки можно вывести с помощью соды и уксуса. Четверть стакана соды надо размешать с таким же количеством воды. Раствор нужно влить в отсек для стирального порошка, а в барабан налить два полных стакана уксуса. После этого нужно запустить пустую стирку на 90°С.

Плохой запах в стиральной машинке может быть не только из-за грязной одежды, но и из-за остатков порошка в барабане. Плохой аромат может быть из-за загрязненного фильтра, когда вода в системе прибора застаивается, а через некоторое время начинает плохо пахнуть. Не забывайте вовремя извлекать одежду из барабана, поскольку затхлость может быть ощутима и от самой стиральной машинки.