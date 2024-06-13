Как избавиться от мха на брусчатке: бабушкины методы, которые действительно помогают

Часто между тротуарной плиткой появляется мох, от которого избавиться иногда довольно сложно. Впрочем есть несколько действенных советов, которые помогут вывести мох из брусчатки.

Летом все очень быстро растет, особенно после дождя, поэтому неудивительно, что между брусчаткой прорастает мох. Пусть он вас не пугает, поскольку его можно вывести без магазинных химикатов с помощью народных средств.

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Как вывести мох на брусчатке

Сначала зачистите мох на брусчатке или тротуарной плитке, а затем удалите остатки с помощью садовых инструментов. Важно мох вырвать из всех трещин, из которых он пробивается. После того надо засыпать все места песком, который не позволит прорасти новому мху.

Также избавиться от мха можно с помощью раствора, который состоит из воды, соды и соли. Два последних ингредиента смешайте в равных пропорциях и залейте кипятком настолько, чтобы смесь не была слишком густой. Этим раствором полейте все места, где растет мох. Специалисты говорят, что увидеть результат можно будет уже через несколько дней, поскольку ростки будут полностью выжжены.

Как избавиться от мха на газоне

Чтобы избавиться от мха с травы, стоит обработать газон железным купоросом. Приготовьте 5% раствор (нужно 500 граммов) и разведите его в 10 литрах воды. Этой жидкостью обработайте все места, где растет мох, важно это делать в сухую погоду.

Доломитовая мука помогает избавиться от мха. Рыхлую массу кристаллов используют для улучшения качества почвы. Впрочем она не сразу избавит от мха на газоне. Просто раскисляйте почву веществом, внося 500 граммов муки на 1 квадратный метр. Эту процедуру проводят осенью.