Як позбутися моху на бруківці: бабусині методи, які справді допомагають

Часто між тротуарною плиткою з’являється мох, якого позбутися інколи досить складно. Втім є кілька дієвих порад, які допоможуть вивести мох з бруківки.

Влітку все дуже швидко росте, особливо після дощу, тож не дивно, що між бруківкою проростає мох. Нехай він вас не лякає, оскільки його можна вивести без магазинних хімікатів за допомогою народних засобів.

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Як вивести мох на бруківці

Спочатку зачистіть мох на бруківці чи тротуарній плитці, а тоді видаліть залишки за допомогою садових інструментів. Важливо мох вирвати зі всіх тріщин, з яких він пробивається. Після того треба засипати всі місця піском, який не дозволить прорости новому моху.

Також позбутися моху можна за допомогою розчину, який складається з води, соди та солі. Два останні інгредієнти змішайте в рівних пропорціях та залийте окропом настільки, щоб суміш не була занадто густою. Цим розчином полийте всі місця, де росте мох. Фахівці кажуть, що побачити результат можна буде вже за кілька днів, оскільки паростки будуть повністю випалені.

Як позбутися моху на газоні

Щоб позбутися моху з трави, варто обробити газон залізним купоросом. Приготуйте 5% розчин (потрібно 500 грамів) та розведіть його в 10 літрах води. Цією рідиною обробіть всі місця, де росте мох, важливо це робити в суху погоду.

Доломітове борошно допомагає позбутися від моху. Пухку масу кристалів використовують для покращення якості ґрунту. Втім воно не одразу позбавить від моху на газоні. Просто розкислюйте ґрунт речовиною, вносячи 500 грамів борошна на 1 квадратний метр. Цю процедуру проводять восени.