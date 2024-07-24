Непосредственно отпуск – это отдых, который точно принесет расслабление и новые силы. Но вот подготовка к нему может быть несколько сложной. И между упаковкой вещей и поручениями, которые появляются в последнюю минуту, достаточно просто забыть о том, чтобы навести порядок в доме.

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Уберите свой холодильник

Вы точно не хотите после отдыха вернуться к гнилой или заплесневелой еде. Поэтому, все эти контейнеры с продуктами должны быть пустыми и вымытыми. И даже свежие продукты, к сожалению, нужно или очень быстро съесть, или отдать кому-то.

Проверьте все напитки и выбросьте также все открытые бутылки с соком, молоком и т.д., ведь они точно не дождутся вас с отдыха.

Проверьте кладовую

Свежие продукты, которые обычно хранят за пределами холодильника, также могут испортиться даже за неделю. Поэтому оставлять буханку хлеба или открытый пакет с чипсами – это далеко не лучшая идея, ведь эти вещи могут привлечь и плесень, и грызунов, и насекомых. Поэтому обязательно утилизируйте все перед тем, как поехать.



В кладовке не должны оставаться продукты / Фото Pexels

Отсоедините все удлинители

Когда вы выходите надолго из своего дома, эксперты советуют отсоединить большинство приборов из розетки и вынуть все удлинители. Особенно важно это сделать, если у них нет принципа защиты от перенапряжения.

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Если внезапно возникнут проблемы с электричеством, напряжение может уничтожить любые приборы или, что еще хуже – вызвать пожар.

Выключите мелкую бытовую технику

Даже если вы пользуетесь кофеваркой каждый раз, когда едете на отдых, ее лучше отключить от розетки. Это поможет не только обезопасить свою квартиру, но и существенно снизить счет за электроэнергию.

Выбросьте мусор

Наконец последнее, но не по важности дело – выбросить мусор перед тем, как покинуть свой дом. Если вы не выполните этот важный пункт, вы точно пожалеете об этом после возвращения.