Город Льва независимо от сезона поражает старинными улочками и интересными локациями, пишут Советы 24. Львов может каждого поразить красивыми местами, в которых можно насладиться невероятной атмосферой.

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Каждый турист уже точно знает топовые места, в которые всегда наведывается. Но кроме площади Рынок и исторического центра города, советуем обратить внимание на еще несколько локаций, которые вам точно понравятся. В подборке рассказываем о выдающихся зданиях города, которые являются мастхевом для посещения.

Гарнизонный храм Петра и Павла

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, также известный как Иезуитский костел, является одним из самых известных и крупнейших храмов Львова. Чтобы лучше его рассмотреть, советуем подняться в заведение "Второй этаж", балкон которого выходит на храм или подняться на террасу в "Вернисаже", который расположен тоже недалеко от костела.

Особенность храма в том, что он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм построили иезуиты в 1630-х годах. Зайдя внутрь, вы увидите невероятные архитектурные детали – изящные своды, многочисленные фрески и барочные алтари. А еще в храме установлен орган, который используется во время богослужений и концертов классической музыки.

Доминиканский собор

Купол Доминиканского собора возвышается на панораме Львова и заметно бросается в глаза. Его высота составляет 40 метров, поэтому его заметно из многих высоток города. Каждому туристу стоит зайти внутрь, чтобы воочию увидеть барочные алтари, резьбы, фрески, статуи и декоративные элементы.

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких во Львове – это одна из самых известных и величественных архитектурных памятников города. Сегодня дворец Потоцких является частью Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого. Здесь находится постоянная экспозиция европейского искусства XIV-XVIII веков, где представлены работы выдающихся мастеров.

Во дворце Потоцких вы сможете окунуться в атмосферу аристократической жизни XIX века, оценить роскошную архитектуру и узнать больше об истории и культуре Львова.

Костел Ольги и Елизаветы

Этот костел видят все, кто спускается вниз по Городоцкой к центру с железнодорожного вокзала. Храм имеет три высокие башни, центральная из которых достигает высоты 88 метров. Они являются одними из самых высоких башен во Львове! Посетив внутрь, у вас будет уникальная возможность увидеть Львов с высоты птичьего полета.

Армянский кафедральный собор

Рекомендуем прогуляться по Армянскому кварталу утром, без толпы туристов. Зайдите внутрь собора, который является одним из старейших храмов города. Внутри собор украшен уникальными фресками и иконами, многие из которых созданы армянскими художниками.