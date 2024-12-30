Какие места на кухне все забывают мыть: уберите их перед Новым годом

Последние дни перед Новым годом большинство из нас включают турборежим и прибегают к завершению всех дел и уборке дома, чтобы с первых дней 2025 года он был чистым и опрятным. Уборку любят не все, но готовясь к новогодним праздникам, советуем все тщательно очистить, особенно те места, которые почему-то все на кухне обходят стороной.

Их не надо вытирать и мыть каждую неделю, впрочем не надо забывать, потому что именно на них накапливается много пыли и жира, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм автора блога об уборке Ирины Денисенко.

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Если вы будете постоянно поддерживать порядок в этих местах, то кухня будет требовать меньше внимания к порядку, поскольку жир и пыль не смогут сильно накопиться.

Кухонная вытяжка

Вытяжка является достаточно важным элементом на кухне. Мыть ее каждую неделю не стоит, но хотя бы раз в неделю надо очищать фильтры. Его надо снять и замочить в специальном растворе.

В теплой воде растворите таблетку для посудомоечной машины с кислородным порошком и поместите фильтр на 15 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы жир и грязь растворились. Вам останется только промыть фильтр чистой водой и вытереть его насухо.

Поверхность холодильника и кухонных шкафов

На поверхности холодильника и кухонных шкафах скапливается очень много грязи. Мы не протираем его постоянно, потому что из-за того, что к нему трудно добраться – просто обходим и забываем. Рекомендуем раз в месяц влажной тряпкой протирать верх, чтобы убрать всю пыль и жир. Это займет минимум времени, а кухня сразу станет чище.

Места, которые забывают убрать на кухне: смотрите видео

Поверхность возле кухонной плитки

Возле кухонной плитки часто накапливаются остатки пищи и других продуктов. Чтобы убрать труднодоступное место, воспользуйтесь старой банковской карточкой, завернутой во влажную салфетку. Под варочной поверхностью есть много грязи и жира, поэтому таким способом вы легко его достанете.