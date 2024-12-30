Які місця на кухні всі забувають мити: приберіть їх перед Новим роком

Останні дні перед Новим роком більшість з нас вмикають турборежим та вдаються до завершення всіх справ та прибирання оселі, щоб з перших днів 2025 року вона була чистою та охайною. Прибирання люблять не всі, але готуючись до новорічних свят, радимо все ретельно очистити, особливо ті місця, які чомусь всі на кухні оминають.

Їх не треба витирати й мити кожного тижня, втім не треба забувати, бо саме на них накопичується багато пороху та жиру, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм авторки блогу про прибирання Ірини Денисенко.

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Якщо ви будете постійно підтримувати порядок в цих місцях, то кухня вимагатиме менше уваги до порядку, оскільки жир та пилюка не зможуть сильно накопичитися.

Кухонна витяжка

Витяжка є досить важливим елементом на кухні. Мити її кожного тижня не варто, але хоча б раз на тиждень треба очищувати фільтри. Його треба зняти та замочити в спеціальному розчині.

У теплій воді розчиніть таблетку для посудомийної машини з кисневим порошком й помістіть фільтр на 15 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб жир та бруд розчинилися. Вам залишиться лише промити фільтр чистою водою й витерти його насухо.

Поверхня холодильника та кухонних шаф

На поверхні холодильника та кухонних шафах назбирується дуже багато бруду. Ми не протираємо його постійно, бо через те, що до нього важко дістатися – просто оминаємо й забуваємо. Рекомендуємо раз на місяць вологою ганчіркою протирати верх, щоб прибрати увесь пил та жир. Це займе мінімум часу, а кухня одразу стане чистішою.

Місця, які забувають прибрати на кухні: дивіться відео

Поверхня біля кухонної плитки

Біля кухонної плитки часто накопичуються залишки їжі та інших продуктів. Щоб прибрати важкодоступне місце, скористайтеся старою банківською карткою, загорнутою у вологу серветку. Під варильною поверхнею є багато бруду та жиру, тож таким способом ви легко його дістанете.