Где погулять в Виннице: перечень самых интересных мест
Винница – красивый и уютный город со многими местами для прогулок и отдыха. В Виннице есть немало уникальных памятников и опрятных зон отдыха и фонтаны, которые так манят гостей. Что стоит вашего внимания в этом городе – читайте дальше.
Уже много лет Винница попадает в топы лучших для жизни городов Украины, пишут Porady 24.Туристы смогут комфортно провести уикенд, наслаждаясь архитектурой, рекой, озером, ботаническим садом, десятками парков и пляжей.
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Винницкие фонтаны
Один из крупнейших плавучих фонтанов в мире, который предлагает захватывающие светомузыкальные шоу. Именно он стал изюминкой города и является крупнейшим не только в стране, но и Европе. Фонтан открыли в 2011 году и до сих пор набережная с фонтанами является самым популярным местом отдыха горожан и гостей. Рекомендуем увидеть это зрелище в вечернее время, когда начинается лазерное шоу.
Водонапорная башня
Башня на Европейской площади была построена в 1911 году для первого городского водопровода, как Водонапорная башня в Виннице. На сегодня башня – это часть культуры города, такая себе ее визитная карточка. Высота водонапорной башни - 28 метров! С нее открывается невероятно красивый вид на город.
Центральный городской парк
Для отдыха советуем наведаться в Центральный парк, который ранее назывался в честь Максима Горького. На площади около 40 гектаров разместили ряд памятников – бойцам, которые воевали в Афганистане, сечевым стрельцам. Также там представлена экспозиция "Винница в миниатюре". В то же время на территории парка есть стадион и даже городской планетарий.
Бульвар космонавтов
Проспект Космонавтов простирается на полтора километра и является частью самой длинной прогулочной аллеи Винницы. Он захватывает своими уникальными и красивыми скульптурными композициями, фонтанами, просторными вымощенными дорожками и современным видом.
Остров Кемпа (Фестивальный остров)
Расположенный посреди Южного Буга, остров является хорошим местом для пешеходных прогулок и отдыха на природе.
Музей-усадьба Пирогова
Этот исторический комплекс находится на окраине города, посвященный выдающемуся хирургу Николаю Пирогову. Его усадьба "Вишня" – особое место, где ученый жил, работал и вдохновлялся невероятной природой.
Украшением территории музея является большой мемориальный парк. Романтическое место в нем – вековая липовая аллея, которая была любимым местом прогулок выдающегося ученого.