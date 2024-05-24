Де погуляти у Вінниці: перелік найцікавіших місць

Вже багато років Вінниця потрапляє в топи найкращих для життя міст України. Туристи зможуть комфортно провести вікенд, насолоджуючись архітектурою, річкою, озером, ботанічним садом, десятками парків та пляжів.

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Вінницькі фонтани

Один з найбільших плавучих фонтанів у світі, який пропонує захоплюючі світломузичні шоу. Саме він став родзинкою міста та є найбільшим не лише в країні, але і Європі. Фонтан відкрили у 2011 році й досі набережна з фонтанами є найпопулярнішим місцем відпочинку містян та гостей. Рекомендуємо побачити це видовище у вечірній час, коли починається лазерне шоу.

Водонапірна вежа

Башта на Європейській площі була побудована в 1911 році для першого міського водопроводу, як Водонапірна вежа у Вінниці. На сьогодні вежа – це частина культури міста, така собі її візитівка. Висота водонапірної вежі - 28 метрів! З неї відкривається неймовірно гарний краєвид на місто.

Центральний міський парк

Для відпочинку радимо навідатися в Центральний парк, який раніше називався на честь Максима Горького. На площі у близько 40 гектарів розмістили низку пам'ятників – бійцям, які воювали в Афганістані, січовим стрільцям. Також там представлена експозиція "Вінниця в мініатюрі". Водночас на території парку є стадіон й навіть міський планетарій.

Бульвар космонавтів

Проспект Космонавтів простягається на півтора кілометра і є частиною найдовшої прогулянкової алеї Вінниці. Він захоплює своїми унікальними й красивими скульптурними композиціями, фонтанами, просторими вимощеними доріжками та сучасним виглядом.

Острів Кемпа (Фестивальний острів)

Розташований посеред Південного Бугу, острів є гарним місцем для пішохідних прогулянок та відпочинку на природі.

Музей-садиба Пирогова