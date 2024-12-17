Эти вещи в вашем шкафу притягивают бедность в дом: о них знают единицы

Порядок в шкафу – это то, что поддерживать очень сложно, а иногда кажется, что и вовсе невозможно. Поэтому там вполне могут лежать несколько вещей, которые негативно влияют на энергетику дома.

Если вы имеете достаточно времени, чтобы перебрать вещи у себя в шкафу и разложить их на нужные полки, вы можете заодно также и убедиться, что не держите одежды, которая может притягивать к вам финансовые неудачи, сообщает 24 Канал.

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Старые грязные вещи

Если вы никак не хотите выбрасывать старую одежду, что уже заношенная до дыр и давно нуждается в химчистке, будьте готовы к тому, что это может притянуть к вам бедность. Это касается, кстати, не только одежды "на выход", но и домашней.

Эзотерики убеждают, что не стоит ходить по дому в старой некрасивой одежде – такие вещи символизируют упадок и отсутствие уважения к себе, а на уровне энергетики это вроде бы притягивает недостаток денег.

Чужая одежда

Считается, что хранить дома одежду чужого человека не стоит, ведь это может принести неудачи в дом, а также настроить на бедность – чужая одежда будто "забирает" вашу удачу к финансовому успеху.

Одежда "на потом"

Многие держат в шкафу вещи, которые не подходят по размеру – они или слишком малы, или слишком большие. И хранят эти вещи с надеждой, что когда-то они снова подойдут.

Такая одежда может символизировать отказ жить в настоящем, и создают энергетический застой. Они наполняют пространство ожиданием, а не достатком.



Не стоит хранить одежду, что не подходит / Фото Pexels

Вещи с негативной историей

Если ваша одежда связана с неприятными событиями или периодами жизни, хранить ее не стоит. Например, советуют избавиться от вещей, которые вы носили во время трудностей, болезней или неудачных отношений – особенно, если они напоминают о неудачах.

Одежда с потёртыми карманами

Карманы – это важный элемент одежды, и если они содержат дырки, это, во-первых, может привести к неопрятному виду вещи, а во-вторых, вы можете что-то потерять. На энергетическом же уровне рваные карманы означают, что богатство будет "утекать" сквозь них.