Ці речі у вашій шафі притягують бідність в дім: про них знають одиниці

Порядок в шафі – це те, що підтримувати дуже складно, а іноді здається, що й зовсім неможливо. Тому там цілком можуть лежати кілька речей, які негативно впливають на енергетику дому.

Якщо ви маєте вдосталь часу, аби перебрати речі у себе в шафі та розкласти їх на потрібні полиці, ви можете заодно також і переконатися, що не тримаєте одягу, який може притягувати до вас фінансові невдачі, повідомляє 24 Канал.

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Старі брудні речі

Якщо ви ніяк не хочете викидати старий одяг, що вже заношений до дір та давно потребує хімчистки, будьте готові до того, що це може притягнути до вас бідність. Це стосується, до речі, не тільки одягу "на вихід", але й домашнього.

Езотерики переконують, що не варто ходити по домівці у старому некрасивому одязі – такі речі символізують занепад та відсутність поваги до себе, а на рівні енергетики це начебто притягує нестачу грошей.

Чужий одяг

Вважається, що зберігати вдома одяг чужої людини не варто, адже це може принести невдачі у дім, а також налаштувати на бідність – чужий одяг ніби "забирає" вашу удачу до фінансового успіху.

Одяг "на потім"

Чимало людей тримають у шафі речі, які не підходять за розміром – вони або надто малі, або ж надто великі. І зберігають ці речі зі сподіванням, що колись вони знову підійдуть.

Такий одяг може символізувати відмову жити у теперішньому, та створюють енергетичний застій. Вони наповнюють простір очікуванням, а не достатком.



Не варто зберігати одяг, що не підходить / Фото Pexels

Речі з негативною історією

Якщо ваш одяг пов'язаний з неприємними подіями чи періодами життя, зберігати його не варто. Наприклад, радять позбутися речей, які ви носили під час труднощів, хвороб чи невдалих стосунків – особливо, якщо вони нагадують про невдачі.

Одяг з подертими кишенями

Кишені – це важливий елемент одягу, і якщо вони містять дірки, це, по-перше, може призвести до неохайного вигляду речі, а по-друге, ви можете щось загубити. На енергетичному ж рівні рвані кишені означають, що багатство буде "витікати " крізь них.