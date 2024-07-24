Цветы будут свежими намного дольше: как правильно ухаживать за букетом

Лето – сезон разнообразных цветов, поэтому они часто появляются в нашем доме. Однако неправильный уход может привести к тому, что они быстро завянут.

Кроме важнейшего – света и воды, цветам нужно оптимальное место, которое может продлить срок службы букета. Также есть еще несколько советов, благодаря которым охапка цветов простоит как можно дольше.

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Остерегайтесь этилена

Цветы нельзя держать рядом с фруктами. Бананы, яблоки и груши выделяют газ этилен, который ускорит созревание букета.

Следите за освещением

Цветы должны быть обеспечены большим количеством солнечного света. Однако прямые солнечные лучи им противопоказаны, поэтому на подоконнике букеты лучше не держать.

Обрезайте под правильным углом

Обрезайте стебли цветов под углом 45 градусов. Для того, чтобы букет из роз или лилий был свежим как можно дольше, цветы надо увлажнять. Постоянно обрезайте стебли и помещайте в вазу, чтобы они впитали воду. Горизонтальное обрезание стеблей вредно тем, что они будут стоять на дне вазы и не смогут поглотить достаточное количество воды.



Цветы надо обязательно обрезать / Фото Pexels

Подпитывайте цветы

Подкормка цветов имеет решающее значение. Маленький пакетик с удобрением может продлить продолжительность жизни букета. Эксперты советуют добавить небольшое количество сахара раз в несколько дней.

Обновляйте воду

Чтобы цветы были в отличном состоянии, один раз в день или раз в два дня – меняйте воду в вазе. Если этого не делать, то в вазе накопятся бактерии, поэтому это приведет к увяданию цветов.

Удаляйте засохшие цветы

Те цветы, которые разлагаются, выделяют газ этилен, который ускорит процесс увядания других бутонов. Именно поэтому важно удалять листья в воде и отмершие цветы, чтобы предотвратить увядание тех цветов, которые еще остались.