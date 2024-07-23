Растения дома – это то, что может добавить интересное цветовое пятно в интерьер и сделать его более уютным и приятным. Но все это – только в случае, если они зеленые и здоровые, а не сухие и поврежденные.

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Начните с простого

Если вы поставили себе цель наполнить помещение комнатными растениями, не стоит начинать с тех, которые требуют сложного и постоянного ухода. Поэтому лучше будет начать с простого – приобретите одно или два растения, а потом посмотрите, как у вас с ними обстоят дела.

Поэтому, сначала идеально подойдет подход – "чем меньше – то лучше".

Выбирайте правильные растения

Возможно, вы мечтаете о дереве бонсай у себя в гостиной? Впрочем, если вы раньше не могли сохранить зеленым кактус, замахиваться на такую сложную цель сразу все же не стоит. Начните с простых растений, а потом переходите к сложным.

Для новичков идеально подойдут лилии мира, потосы, змеиные растения и суккуленты.

Оцените освещение перед выбором растения

Возможно, ваша проблема с цветами заключается не в том, что вы не умеете за ними ухаживать, а в том, что в вашей квартире просто не слишком удачные условия для тех видов, которые вы выбираете?

Учитывайте, что есть растения, которые процветают в полутени, но есть и такие, что будут пышно расти только в условиях яркого, однако непрямого освещения.



Комнатные растения должны расти в соответствующем месте / Фото Pexels

Учитывайте свой образ жизни

Всем растениям нужен как минимум полив – поэтому перед тем, как покупать цветы, вам нужно оценить, как часто вы бываете дома, и сможете ли поливать цветы с той регулярностью, которая им нужна.

Имейте терпение

Будьте милосердными и терпеливыми к себе – не стоит ожидать мгновенных результатов и успехов. Выращивание растений – это долгое дело, которое может окупиться не сразу. И приготовьтесь к тому, что на вашем пути садовода будут и взлеты, и падения. Впрочем, главное здесь – не сдаваться.