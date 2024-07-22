Если вы ищете легкий и, главное, быстрый трюк, который может вернуть пушистым волосам шелковистую гладкость, тогда вы уже нашли ответ. Для этого вам понадобится обычный предмет, который можно найти на любой кухне.

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Как убрать пушистость волос

Специалисты по укладке волос убеждены, что существует один удивительно простой и легкий способ борьбы с волосами, которые неприятно вьются от влаги. И он удивит вас не только необычностью, но и простотой.

Очень часто пушистость волос становится большой проблемой именно летом, поэтому нужно найти способы бороться с этой напастью. И поможет вам в этом кухонная фольга. Все, что вам нужно сделать – это завернуть волосы в фольгу и осторожно протянуть ее по всей длине пряди.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Этот метод удивительно действенный, ведь металлические заряды снимают статическое электричество с ваших волос. Способ занимает совсем мало времени, и эффект может быть кратковременным. Впрочем, он все же мгновенно может починить любую непослушную прическу.



Волосы можно легко выпрямить / Фото Pexels

Но для того, чтобы волосы оставались послушными, нужно также позаботиться и о правильном уходе за ними, а именно: своевременное мытье головы, использование средств ухода: кондиционера и масок для волос. Также никогда нельзя забывать о термозащите.