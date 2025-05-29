Для того, чтобы наслаждаться пышным цветением пионов в вазе неделями, не нужно покупать новые и новые букеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Flowers. Эти яркие крупные цветы на самом деле достаточно выносливые, если только знать, как за ними ухаживать.

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Что делать, чтобы пионы долго стояли в вазе?

Для того, чтобы цветы долго оставались свежими и не увядали в вазе, нужно уделить особое внимание их подготовке к тому, чтобы поставить в воду. Только вы получите букет, нужно посмотреть на состояние цветов. Если бутоны еще не достаточно раскрылись, тогда их можно слегка размять пальцами или оставить в теплом помещении на несколько часов.

Но перед тем, как поставить пионы в воду, нужно правильно обработать стебли растений. Сначала острым ножом или секатором сделайте срез под углом в 45 градусов – так увеличится площадь поглощения воды, и цветок лучше будет насыщаться влагой.

Все нижние листья нужно обязательно удалить – если они попадут в воду, начнут быстро разлагаться, и это приведет к образованию бактерий. Конечно же, это негативно скажется на том, насколько долго букет будет сохраняться свежим.

Если стебли выглядят слишком твердыми, слегка расщепите их – так вода быстрее будет поглощаться. Кстати, перед установкой в вазу не помешает подержать несколько часов цветы в прохладной воде – так они будут оставаться свежими дольше.



Пионы в вазе требуют правильного ухода / Фото Pexels

И, конечно же, именно вода – это главный фактор, влияющий на устойчивость пионов. Если вы используете некачественную жидкость или не угадаете с температурой, цветы завянут уже через несколько дней.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, где посадить пионы для максимально обильного цветения.

Лучше всего использовать прохладную или теплую воду – ведь ледяная вода может привести к тому, что жидкость будет медленно поглощаться. А вот в горячей воде цветы завянут быстрее.

При этом воду нужно заменять раз в 1 – 2 дня. В воду также можно добавлять специальные добавки, чтобы срезанные цветы оставались свежими и цвели дольше. Их можно купить в специализированных магазинах, или же воспользоваться народными средствами: