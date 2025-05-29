Для того, аби насолоджуватися пишним цвітінням півоній у вазі тижнями, не потрібно купувати нові і нові букети, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Flowers. Ці яскраві великі квіти насправді досить витривалі, якщо тільки знати, як за ними доглядати.

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Що робити, щоб півонії довго стояли у вазі?

Для того, аби квіти довго залишалися свіжими та не в'янули у вазі, потрібно приділити особливу увагу їхній підготовці до того, аби поставити у воду. Щойно ви отримаєте букет, потрібно подивитися на стан квітів. Якщо бутони ще не достатньо розкрилися, тоді їх можна злегка розім'яти пальцями чи залишити у теплому приміщенні на кілька годин.

Але перед тим, як поставити півонії у воду, потрібно правильно обробити стебла рослин. Спершу гострим ножем чи секатором зробіть зріз під кутом у 45 градусів – так збільшиться площа поглинання води, і квітка краще насичуватиметься вологою.

Усе нижнє листя потрібно обов'язково видалити – якщо воно потрапить у воду, почне швидко розкладатися, і це призведе до утворення бактерій. Звісно ж, це негативно позначиться на тому, наскільки довго букет зберігатиметься свіжим.

Якщо стебла виглядають надто твердими, злегка розщепіть їх – так вода швидше поглинатиметься. До речі, перед встановленням у вазу не завадить потримати кілька годин квіти у прохолодній воді – так вони залишатимуться свіжими довше.



Півонії у вазі потребують правильного догляду / Фото Pexels

Та, звісно ж, саме вода – це головний фактор, що впливає на стійкість півоній. Якщо ви використаєте неякісну рідину чи не вгадаєте з температурою, квіти зів'януть вже за кілька днів.

До речі, раніше ми вже розповідали, де посадити півонії для максимально рясного цвітіння.

Найкраще використовувати прохолодну чи теплу воду – адже крижана вода може призвести до того, що рідина повільно поглинатиметься. А ось у гарячій воді квіти зів'януть швидше.

При цьому воду потрібно замінювати раз на 1 – 2 дні. У воду також можна додавати спеціальні добавки, аби зрізані квіти залишалися свіжими й квітнули довше. Їх можна купити у спеціалізованих магазинах, або ж скористатися народними засобами: