Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как сидят воробьи, или на то, какой формы облака на небе? Оказывается, все эти признаки могут указать на грядущую погоду, сообщает 24 Канал. Так что делимся несколькими распространенными народными приметами, предвещающие дождь.

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Какие есть украинские приметы о дожде?

Со временем и развитием науки оказалось, что многие народные приметы имеют вполне себе рациональное объяснение, пусть они и основаны на наблюдениях простых людей. Поэтому на эти приметы можно опираться до сих пор и достаточно точно прогнозировать погоду.

И первая из них такая– радуга во время дождя– до его быстрого окончания. Предки верили, что радуга– это символ добра, согласия, и ее появление связывали с наступлением лучших времен. На самом же деле радуга возникает, когда лучи солнца преломляются на каплях дождя. И то, что облака рассеиваются, может быть индикатором того, что дождь подходит к концу.

Также верили, что если утром и растениям нет росы– это значит, что будет дождливый день. Несмотря на это, что эта примета не всегда очень точна, она тоже имеет свою логику. Ночью влажный воздух остывает, и вода, сталкиваясь с холодными растениями, оседает на них росой.

А в дождливые дни облачность сохраняет тепло и влажность, и поэтому роса не образуется.

Еще одна примета утверждает, что если лягушки квакают ночью– это к дождю. К сожалению, не все имеют возможность использовать лягушек в качестве индикаторов дождя., но действительно эти земноводные начинают чаще квакать из-за увеличения влажности в воздухе, поэтому примета достаточно точна.



Кваканье лягушек предвещает дождь / Фото Pexels

А вот о том, что когда ласточки летают низко, скоро будет дождь, слышали уже, вероятно, все. А вот об объяснении этого явления знают немногие. Дело в том, что перед началом дождя в воздухе появляется водяная пыль, который люди могут даже не замечать. Но он оказывает влияние на насекомых и заставляет их опускаться ниже. А ласточки, охотясь на бумажник, также опускаются вниз.

Но приметы могут предполагать не только погоду, но и предупреждать о других опасностях. Раньше мы рассказывали, какие вещи в доме могут притягивать к нему бедность– от них нужно избавиться.

Вот еще несколько популярных народных примет, предвещающие дождь: