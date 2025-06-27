Посадка цветов в первый месяц лета – это не только идеальный способ украсить участок, но и возможность насладиться цветением уже в этом году, сообщает 24 Канал. Поэтому выберите правильные виды растений – и клумба порадует яркими цветами уже совсем скоро!

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Бархатцы

Из однолетних растений эти солнечные, яркие цветы – это настоящий подарок для садоводов. Они не только невероятно выглядят на клумбе, но и неприхотливы в уходе, а красно-желтые и багровые соцветия появляются уже через 6 – 8 недель после посева.

Кроме того, не все знают, зачем нужно сажать бархатцы на огороде – они могут не только украсить участок, но и отпугнуть вредителей и обогатить почву.



Бархатцы можно посеять в июне / Фото Pexels

Петуния

Этот цветок – это настоящая королева клумб и балконов, и он к тому же поражает многообразием цветов и форм. Если вы посадите рассаду в июне, цветения можно ожидать уже в августе. Главное – обеспечить растению регулярный полив и подкормки. А для того, чтобы цветение не прекращалось и оставалось пышным, отцветшие бутоны нужно срезать.



Петунии быстро растут / Фото Pexels

Цинния

Махровые соцветия цинний появляются уже в августе и держатся до самых заморозков, если высадить их прямо сейчас. Циннии – это растения, что очень любят солнце и регулярный полив. Впрочем, с водой все же стоит быть осторожными, ведь переувлажнение может привести к болезням и даже гибели цветов.

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Цинния может зацвести в конце лета / Фото Pexels

Васильки

Эти красивые сине-фиолетовые цветы можно сеять прямо сейчас, и до морозов они порадуют вас своим цветением. Главное – подобрать для них хорошо дренированную почву.



Васильки очень красиво цветут / Фото Pexels

Лаванда узколистная



Лаванда может зацвести в августе / Фото Pexels

Обычно многолетние растения радуют своим цветением только на второй год после посадки, и если посадить их в июне, есть вероятность, что они зацветут еще в этом сезоне. Лаванда может зацвести в августе, если посадить ее на солнечном участке в хорошо дренированной почве.