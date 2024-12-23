Денег будет втрое больше: что носить в кошельке, чтобы привлечь в жизнь богатство

В современном мире есть тенденция пить в четверг кофе с корицей, которая якобы привлекает в жизнь финансы. Но не все знают, что есть так называемые обереги, которые надо носить в кошельке из-за того, что они имеют мощную финансовую энергию.

Если же кошелек не очень вместительный и большой, тогда эти вещи можно носить в сумке рядом с аксессуаром, в котором держатся деньги, пишет 24 Канал.

Смотрите также Что поставить в углу в углу на Сочельник: 5 важных предметов

Астрологи и знатоки фэн-шуй говорят, что привлечь финансовый поток в свою жизнь можно не только трудом, но и несколькими простыми манипуляциями, которые могут удивить результативностью.

Что поставить в кошелек, чтобы привлечь деньги

Чтобы привлечь богатство, положите в кошелек положите в кошелек камушек черного или зеленого цвета, который откроет финансовый поток. Это должен быть небольшой камешек плоской формы, который легко поместится в кармане для монет.

Банкнота с первой зарплаты будет способствовать тому, что у вас всегда будет желаемая должность и высокая зарплата, которая со временем будет только увеличиваться.

Говорят, что если положить в сумку или кошелек палочку корицы, то деньги сами будут течь в руки. Эзотерики говорят, что финансовый поток действительно увеличивается в тех, то использует такой денежный оберег как корицу.



Привлечь деньги в жизни можно легкими способами / Фото Pexels

Хорошо на благосостояние влияют крупные банкноты. Они помогут привлечь в жизнь еще больше денег. Единственное на что нужно обратить внимание – они должны быть новым. Чем большим будет номинал, тем лучше это повлияет на богатство.

Все знакомы с выражением "расти как на дрожжах", поэтому стоит положить в сумку пакетик сухих дрожжей, которые смогут привлечь деньги, которые действительно будут расти, а сумма будет впечатлять.

Также можно поставить в кошелек красную нить, которая прекрасно привлекает материальные ценности и деньги. Она вам не будет мешать, а финансовый поток при этом благополучно будет работать на своего хозяина.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Привлечь еще больше денег можно с помощью морской соли. Ее нужно насыпать в нейлоновую бумагу и залить в одном из отделов кошелька. Она впитает всю негативную энергию и принесет новые поступления.