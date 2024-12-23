Грошей буде втричі більше: що носити в гаманці, щоб залучити в життя багатство

У сучасному світі є тенденція пити у четвер каву з корицею, яка начебто залучає у життя фінанси. Та не всі знають, що є так звані оберегти, які треба носити в гаманці через те, що вони мають потужну фінансову енергію.

Якщо ж гаманець не дуже місткий та великий, тоді ці речі можна носити в сумці поряд з аксесуаром, в якому тримаються гроші, пише 24 Канал.

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Астрологи та знавці фен-шуй кажуть, що привернути фінансовий потік у своє життя можна не лише працею, але й кількома простими маніпуляціями, які можуть здивувати результативністю.

Що поставити в гаманець, щоб залучити гроші

Щоб залучити багатство, покладіть в гаманець камінчик чорного чи зеленого кольору, який відкриє фінансовий потік. Це повинен бути невеличкий камінчик плоскої форми, який легко поміститься в кишені для монет.

Банкнота з першої зарплати сприятиме тому, що у вас завжди буде бажана посада та висока зарплатня, яка з часом буде лише збільшуватися.

Кажуть, що якщо покласти в сумку чи гаманець паличку кориці, то гроші самі будуть текти до рук. Езотерики кажуть, що фінансовий потік справді збільшується в тих, то використовує такий грошовий оберіг як корицю.



Залучити гроші в житті можна легкими способами / Фото Pexels

Добре на добробут впливають великі банкноти. Вони допоможуть притягнути в життя ще більше грошей. Єдина на що потрібно звернути увагу – вони повинні бути новим. Чим більшим буде номінал, тим краще це вплине на багатство.

Всі знайомі з висловом "рости як на дріжджах", тому варто покласти в сумку пакетик сухих дріжджів, які зможуть залучити гроші, які справді будуть рости, а сума буде вражати.

Також можна поставити в гаманець червону нитку, яка чудово привертає матеріальні цінності та гроші. Вона вам не заважатиме, а фінансовий потік при цьому благополучно працюватиме на свого господаря.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Залучити ще більше грошей можна за допомогою морської солі. Її потрібно насипати в нейлоновий папір та залити в одному із відділів гаманця. Вона вбере всю негативну енергію та принесе нові надходження.