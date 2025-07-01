Посадите возле дома эти деревья: они притягивают богатство и финансовый успех

Издавна предки верили, что каждое растение является символом какой-то черты, а также несет в себе особую энергетику – положительную или отрицательную. И раньше возле дома обязательно высаживали деревья, которые притягивали к своим владельцам счастье, успех и деньги.

Деревья возле дома не только украшают его и создают тень, но и влияют на энергетику пространства вокруг, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И есть несколько деревьев, которые могут повлиять на финансовые потоки вокруг вашего дома.

Интересно Не засохнут и не погибнут: посадите эти 5 растений под орехом

Клен

Нечасто клен сажают на частных участках, а зря – дерево может притянуть в дом изменения и счастливые возможности. Издавна клен считался деревом, приносящим удачу, а его большие рассеченные листья символизируют потоки энергии, очищающие пространство от негатива.

И народные приметы утверждают, что одно только это дерево возле дома может улучшить гармонию жителей дома и открыть финансовые потоки.

Каштан

Это красивое декоративное дерево может на самом деле принести и немало пользы. Особенно ценят каштаны за способность "укоренять благосостояние". Дерево приносит в семью стабильность и вроде бы помогает приумножить деньги и прибыль.

Пышная крона каштана якобы создает "щит", защищающий от глупых покупок, неожиданных расходов и финансовых кризисов.



Каштан является символом богатства / Фото Pexels

Рябина

Дерево как будто наполнено положительной солнечной энергией, которую оно отдает жителям дома, возле которого растет. Рябина часто ассоциируется с жизненной силой, ясностью ума и деньгами.

А вот красный цвет ягод притягивает деньги, ведь багряный и красный – это символы богатства и достатка.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие деревья охраняют дом от зла и несчастья – их можно посадить на окраине участка.

Калина

Обычно кусты калины символизируют вдохновение, спокойствие и душевную опору. Несмотря на то, что калина является олицетворением гармонии, уюта и мягкости, она также может привлечь в дом деньги, ведь также имеет красные ягоды, ассоциирующиеся с благосостоянием.



Калина имеет энергетику достатка / Фото Pexels

Лиственница

Лиственница – это дерево, что всегда придает силы людям, которые много работают. Ее энергетика может успокаивать, помогает сосредоточиться, снизить уровень стресса. И особенно полезна рябина будет для тех людей, которые должны принимать много сложных, ответственных решений.