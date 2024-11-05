Зачем засыпать порошок в унитаз: французский метод, который может поразить

Французские хозяйки используют стиральный порошок не только для стирки одежды, но и для очистки унитаза и придания ему хорошего запаха. Этот метод начали повторять другие и действительно увидели от такого действия результат.

Лишь малая часть людей любят пользоваться агрессивной химией, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+. Большинство прибегают к обычным народным методам, которые ничем не хуже, чем магазинные средства.

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Как очистить унитаз порошком

Французские хозяйки советуют использовать порошок для стирки для чистки туалетов. Вам понадобится одна чашка порошка, которую надо засыпать в унитаз и оставить там на 15 минут. Далее надо воспользоваться щеткой, чтобы очистить дно и бока. После смывания водой, в туалете еще длительное время будет сохраняться хороший запах от стирального порошка.



Стиральный порошок очищает унитаз / Фото Pexels

Эксперты рассказали о еще одном эффективном средстве, которое помогает убрать легкие загрязнения. Нужно залить в унитаз горячую воду и размешать ее с средством для мытья посуды. Оставьте раствор на 30 минут, а тогда прочистите все ершиком и смойте водой.

Чтобы убрать налет, можно воспользоваться пищевой содой. Ее нужно нанести на стенки унитаза и оставить на несколько минут. Для лучшего эффекта можно добавить лимонный сок. Протрите все хорошо щеткой и смывайте. Результат вас поразит.

От известкового налета хорошо избавляет лимонная кислота. Добавьте несколько ложек кислоты в горячую воду, раствор залейте в унитаз и очистите щеткой, чтобы результат был сразу заметным.

Также очистить унитаз может обычный уксус. Его надо немного подогреть и размешать с солью. Смесь способна справиться даже со старыми загрязнениями.

Эти натуральные методы не только безопасны для здоровья, но и имеют такую же эффективность как химические средства, которые являются не совсем безопасными. Кроме того, сода, уксус или лимонная кислота – доступные копеечные средства, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки.

С помощью стирального порошка или натуральных бытовых средств дома можно с легкостью всегда поддерживать чистоту.