Зачем засыпать порошок в унитаз: французский метод, который может поразить
Французские хозяйки используют стиральный порошок не только для стирки одежды, но и для очистки унитаза и придания ему хорошего запаха. Этот метод начали повторять другие и действительно увидели от такого действия результат.
Лишь малая часть людей любят пользоваться агрессивной химией, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+. Большинство прибегают к обычным народным методам, которые ничем не хуже, чем магазинные средства.
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Как очистить унитаз порошком
Французские хозяйки советуют использовать порошок для стирки для чистки туалетов. Вам понадобится одна чашка порошка, которую надо засыпать в унитаз и оставить там на 15 минут. Далее надо воспользоваться щеткой, чтобы очистить дно и бока. После смывания водой, в туалете еще длительное время будет сохраняться хороший запах от стирального порошка.
Стиральный порошок очищает унитаз / Фото Pexels
Эксперты рассказали о еще одном эффективном средстве, которое помогает убрать легкие загрязнения. Нужно залить в унитаз горячую воду и размешать ее с средством для мытья посуды. Оставьте раствор на 30 минут, а тогда прочистите все ершиком и смойте водой.
Чтобы убрать налет, можно воспользоваться пищевой содой. Ее нужно нанести на стенки унитаза и оставить на несколько минут. Для лучшего эффекта можно добавить лимонный сок. Протрите все хорошо щеткой и смывайте. Результат вас поразит.
От известкового налета хорошо избавляет лимонная кислота. Добавьте несколько ложек кислоты в горячую воду, раствор залейте в унитаз и очистите щеткой, чтобы результат был сразу заметным.
Также очистить унитаз может обычный уксус. Его надо немного подогреть и размешать с солью. Смесь способна справиться даже со старыми загрязнениями.
Эти натуральные методы не только безопасны для здоровья, но и имеют такую же эффективность как химические средства, которые являются не совсем безопасными. Кроме того, сода, уксус или лимонная кислота – доступные копеечные средства, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки.
С помощью стирального порошка или натуральных бытовых средств дома можно с легкостью всегда поддерживать чистоту.