Навіщо засипати порошок в унітаз: французький метод, який може вразити

Французькі господині використовують пральний порошок не лише для прання одягу, але й для очищення унітаза та надання йому гарного запаху. Цей метод почали повторювати інші й справді побачили від такої дії результат.

Лише мала частина людей люблять користуватися агресивною хімією, пише 24 Канал з посиланням на Sante+. Більшість вдаються до звичайних народних методів, які нічим не гірші, ніж магазинні засоби.

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Як очистити унітаз порошком

Французькі господині радять використовувати порошок для прання для чищення туалетів. Вам знадобиться одна чашка порошку, яку треба засипати в унітаз та залишити там на 15 хвилин. Далі треба скористатися щіткою, щоб очистити дно та боки. Після змивання водою, в туалеті ще тривалий час зберігатиметься гарний запах від прального порошку.



Пральний порошок очищує унітаз / Фото Pexels

Експерти розповіли про ще один ефективний засіб, який допомагає прибрати легкі забруднення. Потрібно залити в унітаз гарячу воду й розмішати її із засобом для миття посуду. Залишіть розчин на 30 хвилин, а тоді прочистіть все йоржиком та змийте водою.

Щоб прибрати наліт, можна скористатися харчовою содою. Її потрібно нанести на стінки унітазу й залишити на кілька хвилин. Для кращого ефекту можна додати лимонний сік. Протріть все добре щіткою й змивайте. Результат вас вразить.

Від вапняного нальоту добре позбавляє лимонна кислота. Додайте кілька ложок кислоти до гарячої води, розчин залийте в унітаз та очистіть щіткою, щоб результат був відразу помітним.

Також очистити унітаз може звичайний оцет. Його треба трохи підігріти й розмішати з сіллю. Суміш здатна впоратися навіть зі старими забрудненнями.

Ці натуральні методи не лише безпечніші для здоров’я, але й мають таку саму ефективність як хімічні засоби, які є не зовсім безпечними. Окрім того, сода, оцет чи лимонна кислота – доступні копійчані засоби, які знайдуться на кухні в кожної господині.

За допомогою прального порошку чи натуральних побутових засобів вдома можна з легкістю завжди підтримувати чистоту.