Звісно ж, будь-яке килимове покриття потрібно обов'язково чистити, повідомляє 24 Канал. Річ у тому, що у ворс під час використання постійно забивається не тільки пил, але й інший бруд: шерсть домашніх тварин, волосся, залишки їжі. І якщо їх не прибирати, дуже швидко килим може стати непривабливим і брудним.

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Як почистити килим таблеткою для посудомийки

Якщо у вас вдома є посудомийна машина, значить, знайдуться і таблетки для неї. І далеко не всі знають, що вона годиться не тільки для якісного очищення посуду. Для того, щоб відмити нею килим, знадобиться наступне:

2 літри гарячої води;

2 столові ложки нашатирного спирту;

щітка для килима;

таблетка.

У гарячій воді потрібно розчинити таблетку для посуду, і краще вибирати таку, яка гарно піниться. Якщо піни надто мало, тоді можна додати ще кілька крапель мила чи рідкого засобу для посуду. Щітку потрібно змочити у розчині та почистити так весь килим.

Після цього пройдіться по ньому ще раз щіткою, але цього разу змоченою у чистій воді.

Як почистити килим засобом для миття посуду

Це дуже просто – потрібно розчинити будь-який рідкий засіб і добре його збовтати до утворення великої кількості піни. Зважайте на те, що на щітку потрібно набирати не воду, а саме піну, і терти нею ворс.

За кілька хвилин ще раз ретельно потріть килим та вимийте водою. Якщо килим дуже вологий, покриття потрібно висушити феном.



Килим можна легко почистити / Фото Pexels

Як почистити килим содою

Цей інгредієнт знайдеться на будь-якій кухні та може стати чудовим засобом для чищення килиму. Він не тільки прибирає бруд, але й може повернути яскравість будь-якому кольору та чудово вбирає жир. Візьміть трохи гарячої води, соди та ганчірочку.

Соду потрібно просто посипати на килим, а після цього вологою ганчіркою пройтися по ньому, втираючи у ворс. Залиште так на пів години та дайте сорбенту попрацювати: сода швидко вбере в себе бруд з килима.

Після цього потрібно почистити килим пилососом.